Annuncio

Annuncio

A più di due settimane dalle registrazione di Uomini e donne effettuata il 12 gennaio scorso, ieri Canale 5 ha trasmesso la scelta di Andrea Cerioli, avvenuta con largo anticipo rispetto ai tempi pattuiti con la redazione. Il tronista ha deciso di proseguire la sua avventura lontano dalle telecamere con Arianna Cirrincione, la corteggiatrice per la quale aveva sentito fin dall'inizio una grande chimica. Ha quindi spiegato di non voler andare oltre nel suo percorso televisivo, dicendosi emozionato di poter vivere tutti i giorni tale relazione.

Dopo il sì della Cirrincione, la coppia è uscita insieme dal programma anche se ha dovuto mantenere il silenzio nei social network per evitare qualsiasi fuoriuscita di informazioni riguardo gli sviluppo del loro rapporto.

Advertisement

E soltanto ieri 31 gennaio, dopo la messa in onda della scelta, entrambi hanno potuto pubblicare per la prima volta nei rispettivi profili Instagram delle foto in cui appaiono insieme e nelle quali hanno anche espresso i reciproci sentimenti.

Arianna su Andrea: 'Uomini come te non si incontrano tutti i giorni'

Che Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione avessero continuato a vedersi anche dopo la registrazione della scelta, era palese a molti fan di Uomini e donne. La coppia, infatti, era stata pizzicata insieme in un locale di Milano in compagnia di alcuni amici. Non solo, alcune foto da lei pubblicate su Instagram sembravano essere scattate proprio a Bologna, città nella quale Andrea risiede. La conferma ufficiale della loro frequentazione è comunque arrivata dopo la messa in onda della puntata di ieri 31 gennaio.

Advertisement

I migliori video del giorno

Cerioli ha pubblicato una foto insieme alla fidanzata aggiungendo tra i commenti solo qualche cuore. Lei, invece, ha cercato di esprimere i propri sentimenti attraverso un lungo post nel quale ha confessato di essere molto felice: "Uomini come te non se ne incontrano tutti i giorni, ed io sono fiera di averti al mio fianco. Tu che nonostante i tuoi mille difetti sei la persona migliore che io conosca. Voglio dirti che sono davvero felice e questo lo devo a te". Arianna ha quindi precisato di sperare di essere all'altezza di Andrea, definito come la cosa migliore che potesse capitarle.

La prima intervista dopo la scelta

Il Gossip di Uomini e donne si concentra ancora su Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione, protagonisti della scelta trasmessa ieri 31 gennaio. Intervistata dal settimanale Uomini e donne Magazine, la coppia ha confessato di non essersi più allontanata dopo la registrazione risalente allo scorso 12 gennaio. Per prima cosa i due fidanzati si sono recati a Bologna, dove lei ha conosciuto tutta la famiglia di Andrea.

Poi sono andati insieme a Genova e qui è stata la volta dei parenti e delle amiche di lei. I due neo-fidanzati stanno già programmando la convivenza che prevederebbe il trasferimento di lei in Emilia Romagna in tempi abbastanza rapidi. Per quanto riguarda le insinuazioni di Gianni Sperti riguardo a degli accordi precedenti, Andrea ha spiegato di avere capito che il suo percorso era giunto al termine, dato che aveva delle sensazioni a pelle che non poteva fare a meno di ascoltare.