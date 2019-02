Annuncio

Grey's Anatomy rimane uno dei telefilm più seguiti del panorama televisivo internazionale. La serie rappresenta, ancora oggi, uno dei cavalli di battaglia del palinsesto ABC e con l'episodio numero quindici della stagione in corso, supererà "E.R" entrando nella storia come Medical-Drama più longevo d'America. Proprio in occasione della messa in onda della puntata numero 332, Ellen Pompeo ha rilasciato un'intervista a "USA Today", nella quale ripercorre le tappe che hanno consentito al telefilm di raggiungere questo straordinario record, con un occhio di riguardo verso alcuni personaggi storici che hanno contribuito al successo del telefilm.

Grey's Anatomy: anamnesi di un successo

Il debutto di Grey's Anatomy risale al 2005.

Inizialmente erano previsti solo 9 episodi e l'allora presidente della ABC non era del tutto convinto di inserire nel suo palinsesto questo progetto. Nonostante la reticenza, la serie andò in onda e divenne, nel giro di poco tempo, un fenomeno televisivo, tanto da toccare solo un anno dopo, nel 2006, una cifra record a livello di ascolti: ben 38 milioni di americani. Sono, ormai, trascorsi 14 anni da quella serata e attualmente, del cast originario, rimangono solo quattro elementi. Molti gli abbandoni clamorosi che si sono susseguiti, le polemiche, i gossip e le liti sul set. Tuttavia la protagonista, Ellen Pompeo, è rimasta saldamente al timone della serie che l'ha resa famosa e, senza accenno ad alcuna polemica, ricorda così i suoi vecchi compagni d'avventura: "La serie non avrebbe mai raggiunto questi risultati senza tutti gli attori che si sono avvicendati nel corso delle stagioni.

Tutti coloro che hanno partecipato al telefilm, hanno contribuito a consolidare la sua eredità."

Parole di stima e di affetto anche quelle che la Pompeo indirizza alla creatrice della serie, Shonda Rhimes: "Shonda ha decisamente cambiato il panorama televisivo attraverso la scelta di un cast variegato e di una trama libera da qualsiasi condizionamento politico e sociale. A prescindere dall'etnia, dall'orientamento sessuale e politico sono state raccontate le storie di ogni strato sociale ponendo l'accento sulle minoranze."

Ellen Pompeo ringrazia il pubblico e ricorda la sua amica Sandra Oh

Nonostante la Pompeo ricordi con affetto tutti i vecchi compagni d'avventura, ha rivolto un pensiero speciale alla sua amica Sandra Oh che, per 10 anni, ha prestato il volto all'esuberante e talentuosa Cristina Yang.

Ecco le parole di Ellen: "Sono la sua fan numero uno, la seguo in tutti i suoi progetti e sono pronta ad applaudire ad ogni traguardo raggiunto."

Infine la protagonista di Grey's Anatomy ha ringraziato il numeroso pubblico che, a suo dire, rappresenta il vero motivo del successo della serie: "Grazie alle nuove tecnologie, alle quali Grey's Anatomy si è adattato perfettamente, le nuove generazioni si approcciano di continuo a questo telefilm. Sono infinitamente grata che così tanti telespettatori seguano ancora il nostro show."