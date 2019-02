Annuncio

Annuncio

L'Isola dei Famosi, reality show di Canale 5, sta ricevendo molte critiche nell'ultimo periodo e a contestare maggiormente l'operato della produzione del programma non sono i telespettatori ma anche alcuni componenti del cast. L'accusa più grave è provenuta dal Divino Otelma. Il mago, infatti, durante la sua breve permanenza all'isola ha scritto una lettera indirizzata a Francesca Cipriani "svelando" alcuni particolari riguardo al programma. Il Divino Otelma ha affermato di essersi sentito "sequestrato" dalla produzione del reality show. Il contenuto di tale lettera è stato letto nel corso della puntata di ieri pomeriggio di Domenica Live. A sbottare contro gli autori, inoltre, è stato anche il concorrente Paolo Brosio che, nel corso di una precedente diretta, ha rivelato che la produzione segue le regole "solo quando gli fa comodo".

Annuncio

Le accuse del Divino Otelma contro la produzione

Ospite di Barbara D'Urso a Domenica Live, Otelma ha parlato della strana lettera da lui scritta durante la permanenza in Honduras. Tutti i telespettatori del reality show ricorderanno sicuramente l'episodio che lo ha visto coinvolto qualche settimana fa. Il mago è stato vittima di un incidente a causa di Francesca Cipriani che, durante l'esecuzione di una prova, lo ha spinto facendolo cadere su una piattaforma di legno. Tale impatto gli ha procurato un taglio sulla fronte molto importante, rendendo necessario il suo ricovero in infermeria. Proprio durante la degenza in Honduras il Divino ha scritto la lettera nella quale ha spiegato di essersi sentito "sequestrato" dalla produzione dell'isola dei famosi.

L'intervento di Barbara D'Urso

La produzione del programma, infatti, non gli avrebbe permesso di usare il telefono né di tornare in Italia, almeno per un primo momento.

Annuncio

Solo dopo svariate sollecitazioni e avere ricevuto cure adeguate il mago ha potuto fare ritorno a casa.

In merito alla questione è intervenuta anche la conduttrice Barbara D'Urso, che ha spiegato che secondo le regole del reality i concorrenti dell'Isola non possono parlare con i parenti e che questo era il motivo di tanta rigidità. Il Divino Otelma, però, si è ostinato a difendere la sua posizione dicendo di non essere andato lì in veste di concorrente e di conseguenza ha reputato ingiustificato tale comportamento. Nel corso del dibattito, il mago si è scontrato anche con Valdimir Luxuria, che ha criticato il suo comportamento e ha reputato infondate le sue accuse.