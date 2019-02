Annuncio

Le anticipazioni di martedì 5 febbraio del Paradiso delle signore vedono come protagoniste le Veneri. Le splendide commesse dello shopping center, infatti, si renderanno "modelle" per posare per il Paradiso Market e avviare le vendite per corrispondenza fortemente volute da Vittorio. Silvia, intanto, incontrerà Riccardo e chiederà a suo marito Luciano di dargli un'altra possibilità.

Spoiler domani: le Veneri posano per il Paradiso Market e Marta e Vittorio vanno da Umberto Guarnieri

Domani 5 febbraio vedremo Vittorio intento ad avviare un nuovo progetto per il Paradiso delle signore. Il direttore, infatti, vuole attuare le vendite per corrispondenza.

L'idea gli è nata dopo che una delle Veneri ha acquistato dei capi per la sua famiglia. Da quel momento in poi, Conti ha deciso di attuare dei cambiamenti all'interno dello shopping center.

L'uomo può fare, naturalmente, affidamento sul prezioso aiuto di Marta, la quale lo aiuterà in questa nuova avventura. La ragazza, infatti, chiederà alle Veneri di posare per il nuovo Paradiso Market e le ragazze si mostreranno ben felici e disposte di contribuire a questo cambiamento. Prima di dare luogo a tutto, però, Vittorio e Marta si recheranno a casa di Umberto Guarnieri per chiedergli un consulto. Il potente imprenditore, tuttavia, si farà trovare in compagnia di Andreina Mandelli. A quanto pare, dunque, vuole che la sua famiglia torni ad essere più attiva in società, proprio come sospettava Adelaide.

Silvia resta molto colpita da Riccardo mentre Tina riceve una sorpresa inaspettata

Silvia, intanto, incontrerà Riccardo e ne rimarrà estremamente colpita. La donna, quindi, chiederà a suo marito Luciano di dargli un'altra possibilità per contribuire allo sviluppo del magazzino.

In casa Amato, invece, continua a regnare il caos. Antonio e Salvatore sono sempre più distanti. Agnese non tollera più questa situazione, non riesce a vedere i suoi figli così in guerra tra loro a causa di una donna, pertanto le proverà tutte nel tentativo di generare una riconciliazione tra i due. Tina, invece, sta affrontando dei problemi dal punto di vista professionale. La sua carriera nel mondo della musica, infatti, sembra essere messa drasticamente in discussione. Ad ogni modo, l'episodio che andrà in onda domani, martedì 5 febbraio, si concluderà con una sorpresa inaspettata per Tina. Di cosa si tratterà? Lo scopriremo molto presto.