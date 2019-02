Annuncio

L'abbiamo già visto decine e decine di volte, ma ogni volta che lo ritrasmettono va a finire che un'occhiatina gliela diamo sempre. Stiamo parlando del film "Il Piccolo Lord", pellicola per la televisione del 1980 che mercoledì 20 febbraio verrà mandata in onda, in prima serata tv, da Rete 4. Ispirato al racconto "Little Lord Fauntleroy" della scrittrice inglese Frances Hodgson Burnett, il lungometraggio ha tra i suoi attori principali il compianto Alec Guinness e Rick Schroeder.

Trama del film 'Il Piccolo Lord'

Mercoledì 20 febbraio 2019 la programmazione Mediaset prevede la messa in onda, alle ore 21:25 circa, del film "Il Piccolo Lord" su Retequattro.

Cedric Errol è un bambino orfano di padre che vive con la madre a New York.

Un giorno, improvvisamente, diventa l'unico erede di tutti i beni del nonno Lord Dorincourt, conte inglese di un nobile casato di cui faceva parte anche il padre dello stesso Ceddie. Alcuni anni prima, tuttavia, suo papà venne privato dei titoli nobiliari in seguito al matrimonio con una donna di basso ceto.

Cedric, quindi, lascia gli Stati Uniti per andare nel Regno Unito e per ricevere un'educazione da vero e proprio Lord britannico. Il nonno, scontroso, superbo e scostante, accoglie nella sua magione il nipotino, ma rifiuta categoricamente di ospitare anche sua madre, che quindi è costretta a trovare alloggio in una sistemazione lontana da Cedric.

La grande bontà di Ceddie, tuttavia, riuscirà a trasformare a l'anziano nobile in una persona completamente nuova.

Cast del film: attori e personaggi

Il cast del film "Il Piccolo Lord" annovera un ricco stuolo di attori e di relativi personaggi.

ll piccolo Lord Fauntleroy, ovvero il biondissimo bimbo Cedric Errol, è interpretato dall'oggi quarantottenne Rick Schroeder, mentre suo nonno, l'algido Sir John Arthur Molyneux Errol, è interpretato dal grande Alec Guinness. Tra gli altri attori protagonisti figurano Connie Booth, nel ruolo della madre di Cedric, Eric Porter, nella parte di Havisham, Colin Blakely, nelle vesti di Hobbs e Rachel Kempson, nelle sembianze di Lady Lorradaile.

La lista degli altri interpreti accreditati nella pellicola comprende poi Carmel McSharry (Mary), Antonia Pemberton (Dawson), Rolf Saxon (Dick), John Cater (Thomas), Patrick Stewart (Wilkins), Peter Copley (Reverendo Muldaur), Patsy Rowlands (Mrs.

Dibble), Kate Harper (Minna Tipton), Norman Pitt (Lord Ashbey Delefante) e Ann Way (Miss Smiff).