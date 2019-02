Annuncio

Il Segreto, un colpo di scena arriva dalle anticipazioni spagnole: Esperanza e Beltran sono vivi. Manca pochissimo al ritorno nella soap opera di Maria e Gonzalo, che daranno vita a nuove storyline da non perdere. La coppia amatissima, costretta a fuggire a Cuba per scampare all'ira e alla vendetta di Francisca Montenegro, si stabilirà proprio alla Casona, in compagnia di Fernando Mesia, che riproverà a conquistare la ex moglie, specie dopo aver appreso che il matrimonio con Gonzalo è ormai al capolinea. I Valbuena torneranno a Puente Viejo senza Esperanza e Beltran. I dye racconteranno che i bimbi sono morti avvolti dalle fiamme in un incendio, sconvolgendo nonno Raimundo e tutti i compaesani.

Con il passare delle puntate, verremo a sapere che in realtà la Castaneda è stata costretta a mentire sulla tragica sorte dei suoi figli per proteggerli dalla furia di Fernando.

Il Segreto, anticipazioni: faccia a faccia tra Maria e Fernando

Le anticipazioni spagnole de Il Segreto raccontano che Maria e Fernando si incontreranno dopo tantissimo tempo. Nel frattempo, oltre ad affrontare la crisi coniugale con Gonzalo, la Castaneda dovrà fare i conti anche con il rapimento dei suoi genitori Emilia ed Alfonso, fuggiti in Francia dopo l'omicidio di Perez. Convinta che dietro ciò ci sia lo zampino di Fernando, Maria giocherà d'astuzia proponendogli un patto: la verità su Esperanza e Beltran in cambio del nome del rapitore dei Castaneda.

Il Mesia accetterà e così Maria rivelerà al suo ex marito di aver falsificato il certificato di morte dei suoi figli, così da non far correre loro alcun pericolo. I bimbi stanno crescendo in luogo sicuro lontano da Puente Viejo e non permetterà a nessuno di far loro del male, a costo della sua stessa vita. Come promesso, il Mesia starà ai patti e dirà a Maria di conoscere l'identità del sequestratore che tiene in ostaggio Emilia ed Alfonso. Si tratta di un sicario di Perez De Ayala.

Il Segreto con Emilia e Alfonso in pericolo

Nelle prossime puntate de Il Segreto vedremo Fernando fare di tutto per riconquistare la fiducia di Maria, della quale è ancora profondamente innamorato. Dopo aver liberato Emilia ed Alfonso, le prometterà di cambiare implorandola di dargli un'ultima possibilità.

Inaspettatamente, Maria crederà al Mesia e tra i due ci sarà un riavvicinamento importante, torneranno insieme? Lo sapremo con le prossime anticipazioni de Il Segreto, ogni giorno in onda su Canale 5.