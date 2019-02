Annuncio

Le anticipazioni spagnole de Il Segreto, in onda dal 18 al 22 febbraio in Spagna, svelano che Roberto mostrerà a Maria la vera natura di Fernando e Donna Francisca, dopo averli smascherati. Isaac, nel frattempo, non riuscirà a dire ad Elsa di amarla ancora, mentre Antolina chiederà al marito di dare una seconda chance al loro matrimonio. Alvaro, invece, aiuterà Severo colpito da un malore.

Il Segreto, anticipazioni: Saul chiede aiuto a Prudencio

Dagli spoiler de Il Segreto si evince che Saul chiederà aiuto a Prudencio per trovare la verità sulla fuga dei Molero, mentre Irene metterà alle strette Carmelo. Alla Casona, Donna Francisca si rifiuterà di aiutare Fe dopo la richiesta di Raimundo.

Isaac, intanto, non vorrà dare false speranze a Antolina, mentre Carmelo rivelerà ad Irene ed Adela di aver ucciso Eustaquio ed il figlio con la complicità di Don Berengario.

Successivamente Mauricio proporrà un patto alla matrona: resterà a lavorare per lei, a patto che aiuti a Fe a fuggire. Infine Raimundo scoprirà che la matrona ha ricattato Roberto.

Il Segreto, trame iberiche: la partenza di Fe

Le trame iberiche de Il Segreto, in onda a fine febbraio, svelano che Raimundo costringerà la moglie ad aiutare Fe. Donna Francisca, intanto, accetterà che Prudencio lasci la dimora, mentre Fernando si dispererà quando capirà di aver perso Maria per sempre. A tal riguardo, quest'ultimo avrà una brutta ricaduta della sua malattia mentale. Successivamente Prudencio confesserà al fratello di pensare che Don Berengario e Don Anselmo hanno detto una bugia per quanto riguarda Julieta.

Per questo motivo Saul cercherà di estorcere la verità se Leal e Don Berengario non si trincerassero dietro un muro di silenzio. Proprio il prete confesserà a Don Anselmo il suo crimine dopo essere stato vittima di un grave senso di colpa.

Dopodiché, la figura religiosa si recherà da Julieta, e la spronerà a dire tutta la verità, non sapendo che Saul sta ascolta la conversazione. Raimundo, intanto, dirà a Fe che Mauricio non ha accettato di lasciare Puente Viejo, tanto che lei guarderà per l'ultima volta il borgo con l'amaro in bocca. Donna Francisca, invece, scoprirà che sua nipote Maria ha intenzione di abbandonare la Spagna in compagnia di Roberto. In ambulatorio, Antolina apprenderà che Elsa ha mentito sulla sua eredità e che Alvaro è immischiato in uno strano giro.

Saul e Prudencio, nel frattempo, capiranno che è giunto il momento di parlare a quattro occhi con Julieta. Una decisione che sarà momentaneamente bloccata dall'arrivo del figlio minore dei Molero, che inizierà ad insultare Julieta in mezzo alla piazza di Puente Viejo.