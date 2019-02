Annuncio

Nuovo appuntamento con le anticipazioni settimanali della soap Il Segreto riguardanti le puntate in onda dal 3 all'8 marzo 2019 ed in cui assisteremo a diversi colpi di scena riguardanti gli abitanti di Puente Viejo. Nel paese iberico è giunto a sorpresa il padre di Elsa il quale, vivo e vegeto, è comparso alla locanda lasciando a bocca aperta la figlia che lo credeva morto nell'attentato. Adela, nel frattempo, ha lasciato l'ospedale ma comincia a comportarsi in modo strano, destando la preoccupazione di Carmelo. La Laguna continua ad indagare per scoprire la verità su Antolina, mentre Isaac si rifiuterà di sposare la bionda ancella, decidendo di annullare le nozze.

Il Segreto, trame dal 3 all'8 marzo: Elsa scopre la verità su Antolina

Le anticipazioni riguardanti i nuovi episodi della telenovela iberica ci svelano che Fulgencio vuole vendicarsi a tutti i costi di donna Francisca e aspetta solo il momento giusto per agire, mentre Fernando manifesterà sempre più frequentemente delle strane crisi.

Elsa e Consuelo frugheranno in casa di Antolina alla ricerca di qualche indizio che confermi i loro sospetti e troveranno una lettera di Jesus indirizzata proprio all'ex ancella. Leggendo la missiva, Elsa capirà che i due erano complici e progettavano di uccidere lei ed Isaac il giorno delle nozze. Isaac nel frattempo, trova il coraggio di parlare con don Amancio, cercando di spiegargli la situazione con Elsa e Antolina.

Anticipazioni Il Segreto: Isaac si rifiuta di sposare Antolina e annulla le nozze

Le puntate in onda dal 3 all'8 marzo, ci svelano che Isaac dirà ad Antolina che non ha più intenzione di sposarla, in quanto non sarà mai in grado di amarla. Il giovane carpentiere infatti, ama ancora Elsa e non riesce a fare a meno di lei, anche se Matias cerca di fargli cambiare idea cercando di fargli capire che sta commettendo un errore.

Il Guerrero è convinto della strada che sta intraprendendo e sembra deciso ad annullare le nozze con Antolina. A Puente Viejo fa la sua apparizione Armando, il vero marito di Magdalena e tutti rimangono stupefatti della straordinaria somiglianza dell'uomo con don Berengario. I due sembrano fratelli gemelli e non è strano che l'anziana donna abbia scambiato il prete per il marito. Elsa, intanto, tenterà di far capire al padre che Jesus era un assassino e lo accuserà di aver sempre coperto il fratello.

Questo e molto altro nelle nuove puntate italiane de Il Segreto in onda la settimana prossima nel consueto orario delle 16,30 su Canale 5. Ricordiamo che martedì prossimo tornerà anche l'appuntamento serale della telenovela iberica, in prima serata su Rete 4.