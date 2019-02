Annuncio

Nuovo spazio incentrato sullo sceneggiato di origini iberiche “Il Segreto”, ambientato a Puente Viejo e sempre ricco di colpi di scena esclusivi. Le anticipazioni degli episodi spagnoli in onda la prossima settimana, svelano che Fè dopo essere riuscita ad inscenare la sua morte per sfuggire dalle grinfie di un suo ricattatore, sarà costretta a fare un grande passo. In particolare l’ex domestica di Francisca Montenegro dovrà sparire dal paese, ma purtroppo non avrà nessuna intenzione di partire senza colui che le ha salvato la vita per l’ennesima volta, ovvero con il capomastro Mauricio Godoy.

Il Segreto: Elsa e Alvaro si baciano, Adela sospetta del marito

Nelle puntate che saranno trasmesse sull’emittente televisiva “Antena 3” dall’11 al 15 febbraio 2019, Mauricio e Fè riveleranno a Raimundo di essere riusciti ad arrivare alla casona grazie alla complicità di Alvaro.

L’Ulloa dirà all’ex domestica di Francisca che dovrà iniziare la sua vita altrove. Il capomastro Godoy confesserà la verità sul falso decesso di Fè anche a Saul, Julieta, e Consuelo, e soprattutto gli farà presente che il funerale sarà celebrato in modo che tutti pensano che sia deceduta. Intanto il dottor Alvaro dirà ad Elsa di aver firmato il falso certificato di morte di Fé: in tale circostanza l’ex fidanzata di Isaac e il medico si scambieranno un bacio appassionato. Successivamente Antolina cercherà di scoprire chi è l’uomo che visto in compagnia del marito. Nel frattempo si scoprirà che il Guerrero ha chiesto aiuto ad un vicino, per fare delle indagini su Alvaro. Antolina verrà a conoscenza grazie a Dolores che suo marito ha assunto un investigatore privato per indagare su Alvaro.

Carmelo capirà di non potersi fidare di Don Berengario. Nonostante alla villa ci sarà tanta confusione, la Montenegro continuerà a tenere sotto controllo Maria e Roberto. Mauricio dirà a Fé che tutto è andato come previsto, precisamente che i compaesani credono che sia morta. Adela dopo aver notato che il marito non riesce a dormire la notte, sospetterà che è turbato per qualcosa che riguarda la Uriarte.

Fè non si vuole separare da Mauricio, Roberto rifiuta l’offerta di Francisca e Fernando

Il sergente Cifuentes non sarà soddisfatto della chiusura del caso della nipote di Consuelo. Julieta negherà al cognato Prudencio di non aver bisogno di nulla. Gonzalo manderà dei regali ad Esperanza e Beltran, e una lettera alla moglie Maria; quest’ultima penserà che suo marito è l’unico uomo della sua vita.

Roberto assicurerà alla Castaneda che anche se il suo cuore appartiene al Castro, deve stare con lui. Francisca crederà di aver trovato un modo per sbarazzarsi di Roberto. In seguito Raimundo penserà di far trasferire Fè in America da Rosario e Prado. Elsa e Isaac avranno una discussione, senza sapere di essere stati ascoltati da Dolores. La Montenegro deciderà di dare una cospicua somma di denaro a Roberto, per farlo allontanare da Puente Viejo e da Maria. La Laguna chiederà scusa ad Alvaro, invece Isaac dirà a Matias ciò che gli ha detto Agapito venendo spiato da Antolina. Julieta accetterà di fare una passeggiata, invece Marcela e il marito decideranno di vendere la bottega di Fè prima che lasci il paese. Intanto quest’ultima cercherà di far capire a Mauricio di voler partire con lui, senza riuscirci. Francisca e Fernando offriranno centomila pesetas a Roberto, ma in cambio dovrà dimenticare Maria. Rosario e Prado diranno all’Ulloa di attendere Fè. Quest’ultima purtroppo dirà chiaramente a Mauricio che non se ne andrà senza di lui. Don Berengario dopo essere stato affrontato da Carmelo e Julieta, deciderà di continuare a nascondere la verità sulla morte dei Molero, nonostante provi un enorme senso di colpa. Roberto rifiuterà l’offerta di Francisca e Fernando, precisandogli di aver acquistato proprio la banca in cui la matrona possiede una parte della sua tenuta. Per finire Mauricio saprà che è impossibile per lui poter lasciare il quartiere iberico con Fè.