Torna l'appuntamento con le novità su Il Segreto, la telenovella campione di ascolti di Canale 5. Le anticipazioni delle prossime puntate italiane, si soffermano su Antolina, interpretata dall'attrice spagnola Sara Sierra. La promessa sposa di Isaac, infatti, mostrerà il suo vero volto, quando arriverà addirittura a commettere un omicidio pur di non venire scoperta da Elsa.

Il Segreto: Elsa e Don Amancio indagano su Antolina

La pazzia di Antolina sarà al centro delle nuove puntate de Il Segreto, in onda nelle prossime settimane su Canale 5. La furba biondina, infatti, si renderà protagonista di un crimine nei confronti del padre di Elsa (Alejandra Meco).

Tutto comincerà quando la Laguna informerà Amancio di aver subito delle terribili ingiustizie da parte di Jesus, il quale tra l'altro aveva ideato insieme alla sua amante l'attentato durante le nozze con Isaac.

All'inizio, l'uomo non crederà alle parole della figlia, tanto da tornare nel suo paese natale. In questa circostanza, si troverà tra le mani le lettere che si erano scambiati Antolina e Jesus, dove confessavano di essere stati i mandanti dell'attentato. Per tale ragione, l'uomo deciderà di raggiungere Puente Viejo in tutta fretta, con l'intenzione di impedire le nozze tra il falegname e la traditrice. Purtroppo il padre di Elsa avrà un grave incidente a cavallo, tanto da essere ritrovato dallo sceriffo privo di coscienza.

Anticipazioni Il Segreto: Antolina uccide il padre di Elsa

Le trame delle puntate de Il Segreto, in onda nelle prossime settimane su Canale 5, svelano che Don Amancio sarà portato velocemente in ospedale dove i medici si riserveranno la prognosi.

Qui Elsa non si staccherà un attimo dal suo capezzale fin quando l'uomo non riaprirà gli occhi. Confesserà alla figlia di aver perso la prova regina che incastra Antolina. La furba biondina, intanto, ideerà un piano diabolico per non farsi smascherare.

Infatti approfitterà dell'allontanamento momentaneo di Elsa per entrare nella stanza dell'uomo e soffocarlo con un cuscino sul volto. Poi riverserà il suo volto d'assassina nei confronti di Elsa, tanto da aggredirla nel fitto della boscaglia. Fortunatamente il suo piano non avrà l'esito sperato, in quanto Mauricio (Mario Zorilla) riuscirà a strapparla alle acque infide del lago. Elsa riuscirà a smascherare la sua ex ancella? Non ci resta che attendere i nuovi sviluppi su questa intricata vicenda.