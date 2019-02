Annuncio

Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la soap opera scritta da Aurora Guerra, in onda da lunedì a venerdì su Canale 5. Le anticipazioni spagnole in onda a febbraio in Spagna svelano che Raimundo aiuterà Fè a fuggire da Puente Viejo, mentre Donna Francisca e Fernando rimarranno vittime del loro stesso piano per colpa di Roberto.

Il Segreto, puntate spagnole: Elsa e Alvaro si baciano

Il vecchio locandiere scoprirà che il medico Alvaro ha aiutato Fè a fingere la sua morte. La donna, a questo punto, sarà costretta a fuggire da Puente Viejo, mentre Saul e Julieta scopriranno che Godoy ha inscenato tutta la faccenda.

Gli spoiler de Il Segreto svelano che Elsa e Alvaro saranno sempre più vicini, tanto da scambiarsi un lungo bacio appassionato.

Isaac, intanto, assolverà un detective per indagare sul dottor Alvaro, mentre Donna Francisca cercherà un modo per allontanare Roberto da Maria. Alla locanda, la Laguna racconterà alla moglie di Matias di aver baciato il medico. Un gesto che scatenerà la rabbia del falegname.

Carmelo, intanto, sarà preda dei rimorsi di coscienza, tanto da soffrire di sonnambulismo: proprio in questa occasione sua moglie Adela scoprirà che la sua insonnia è legata a Julieta. Maria, nel frattempo, riceverà una lettera e dei regali per i figli da Gonzalo. La nipote della Montenegro, a questo punto, dichiarerà di provare ancora dei sentimenti per il consorte, se il cubano non le confessasse di amarla alla follia. Infine il vecchio locandiere pianificherà la fuga di Fè negli Stati Uniti D'America, mentre la darklady preparerà un piano per eliminare Roberto.

Il Segreto, anticipazioni: Roberto inganna Donna Francisca e Fernando

Stando alle anticipazioni de Il Segreto in onda dall'11 al 15 febbraio in Spagna, si apprende che Donna Francisca farà una proposta sorprendente a Roberto. Infatti gli offrirà un sacco di soldi pur di dimenticare Maria e abbandonare Puente Viejo in tutta fretta. Severo, nel frattempo, non potrà fare a meno di notare il cambiamento di umore di Carmelo, mentre i coniugi Castaneda metteranno in vendita la bottega di Fè prima della sua partenza per l'America: a tal proposito, la simpatica rossa vorrebbe che Mauricio la segua nella sua nuova avventura. Dall'altro canto, l'Ulloa Senior confermerà che Prado e Rosario non vedono l'ora di incontrare Fè.

Don Berengario, intanto, sarà vinto dai sensi di colpa, tanto da voler raccontare la verità, se Carmelo non gli facesse cambiare idea. Alla Casona, Donna Francisca e Fernando cadranno nella trappola di Roberto. Il cubano, infatti, comprerà una parte della tenuta della Montenegro, tanto che il Mesia e la darklady capiranno di essere finiti nei guai. Infine Fè non sarà disposta a lasciare Puente Viejo senza Mauricio.