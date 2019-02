Annuncio

A diverse ore dall'avvenuta messa in onda della terza diretta consecutiva de L'Isola dei Famosi, sembra che non si parli d'altro. L'inviato del reality-show honduregno ha risposto al messaggio di rimprovero lanciatogli dalla conduttrice Barbara D'Urso, la quale aveva contestato all'inviato Alvin a ''Domenica Live'' il fatto di aver spezzato una lancia in favore di John Vitale, dichiarando che il messaggio bullista rilasciato da John online sul conto di Barbara sarebbe stato ugualmente grave qualora fosse stato destinato ad un uomo.

Nella seconda diretta de L'Isola dei Famosi, Alvin si diceva contro la violenza in generale

La scorsa domenica sera è stata trasmessa la terza diretta ufficiale de L'Isola dei Famosi, il reality-show di Canale 5 giunto nel 2019 alla sua quattordicesima edizione consecutiva, che ha visto il naufrago-galeotto John Vitale abbandonare definitivamente il gioco dei naufraghi, a seguito dell'affaire Barbara D'Urso.

Nello specifico, nel corso della nuova puntata de L'Isola, John si è detto fortemente amareggiato per il commento stanato da Selvaggia Lucarelli, in cui l'ormai ex-naufrago si scagliava pesantemente contro la conduttrice Barbara D'Urso, rilasciando parole discutibili. Nella diretta precedente, ovvero nella seconda puntata de L'Isola, Alvin, inviato del reality-show in Honduras, aveva rilasciato un messaggio contro la violenza in generale, dichiarando che le frasi shock riportate sul web ai danni della D'Urso sarebbero state ugualmente gravi, qualora fossero state destinate ad un uomo. ''Vorrei dire che sarebbero frasi gravi anche nei confronti di un uomo'', aveva espresso Alvin, in risposta a quanto denunciato pubblicamente dalla conduttrice Alessia Marcuzzi, la quale si era mostrata solidale nei riguardi di Barbara D'Urso riportando quanto accaduto ai suoi danni.

Nella nuova puntata di ''Domenica Live'', la conduttrice Barbara D'Urso ha dichiarato in diretta di essere rimasta profondamente delusa dalle esternazioni fatte da Alvin a L'Isola, a margine del caso mediatico che vede John Vitale tacciato di misoginia. E, in risposta a quanto riferito dalla D'Urso a Domenica Live, l'inviato de L'Isola, ha voluto dire la sua replicando alla nota conduttrice partenopea.

Alvin risponde a Barbara sui social

In un commento rilasciato su Instagram, un utente si è rivolto ad Alvin scrivendo ''La D'Urso ti ha steso'', un messaggio quest'ultimo a cui l'inviato de L'Isola dei Famosi non ha esitato a rispondere: ''Io condanno il bullismo e la violenza sul genere umano, senza distinzione alcuna'', queste ultime sono le parole che Alvin ha rilasciato online, a margine dell'attacco mediatico che la conduttrice Barbara D'Urso ha lanciato al volto noto del reality-show made in Honduras.