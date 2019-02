Annuncio

Ieri sera, nel corso della nuova puntata dell'Isola dei Famosi in onda su Canale 5, si è parlato anche del presunto tradimento della moglie di Riccardo Fogli, che tanto ha fatto discutere sul web e in televisione nel corso della settimana. La Marcuzzi ha affrontato l'argomento in diretta, mostrando alcuni spezzoni della trasmissione Pomeriggio 5, durante la quale Barbara D'Urso ha affrontato la questione con i suoi opinionisti, mostrando i vari articoli dei giornali e del blog.

Scoppia il caso Riccardo Fogli all'Isola dei Famosi: la Marcuzzi difende Barbara D'Urso

Nel momento in cui la Marcuzzi ha messo Riccardo Fogli al corrente della notizia del presunto tradimento da parte di sua moglie, il cantante non si è scomposto più di tanto e ha ammesso di non credere a questa notizia, affermando di avere piena fiducia nella donna che ama.

Insomma nessun siparietto e nessuna scenata di gelosia all'Isola dei Famosi. Non è mancata una frecciatina pungente di Paolo Brosio, rivolta nei confronti di Barbara D'Urso.

Nella puntata di ieri, infatti, Brosio ha fatto una battuta ironica dicendo che, quando è stato portato in infermeria, c'era anche la moglie di Riccardo Fogli ad aspettarlo. 'Potete dirlo alla D'Urso?', ha dichiarato ironicamente il giornalista.

A quel punto, però, è intervenuta la padrona di casa dell'Isola dei Famosi, la quale ha preso le difese della collega. Senza troppi giri di parole, infatti, la Marcuzzi ha ricordato a Paolo Brosio che la D'Urso ha soltanto trasmesso in diretta televisiva a Pomeriggio 5 le immagini degli articoli di giornali e dei vari blog dedicati a questo argomento.

Alessia Marcuzzi si schiera a favore della D'Urso in diretta tv

Inoltre la padrona di casa dell'Isola ha aggiunto che la stessa Barbara, conoscendo bene sia Riccardo Fogli che sua moglie, è stata la prima ad avere dei dubbi su questo rumors del presunto tradimento.

Insomma ancora una volta la Marcuzzi ha speso delle parole positive nei confronti della collega, proprio come ha già fatto qualche settimana fa, quando ha deciso di affrontare in diretta all'Isola dei Famosi il caso degli insulti sessisti rivolti prima del reality dal naufrago John nei confronti della padrona di casa di Pomeriggio 5. In quel caso, la Marcuzzi è stata molto dura nei confronti del concorrente, al punto da dire che per lei doveva essere squalificato subito dal gioco.

Non ci resta che attendere per scoprire nuovi aggiornamenti dall'Isola dei Famosi.