Annuncio

Annuncio

Nella seconda puntata della nuova edizione dell’Isola dei Famosi, andata in onda ieri sera, Alessia Marcuzzi ha deciso di affrontare a muso duro il concorrente John Vitale, chiedendo l’eliminazione dal gioco di quest’ultimo. Vitale paga le offese scritte sui social, un anno fa, contro Barbara D’Urso.

Il 'processo' a John Vitale

Nel corso della puntata, Alessia Marcuzzi ha chiamato Il naufrago John Vitale per mostrargli i messaggi che questi scrisse sui social tempo addietro contro la conduttrice di Mediaset.

Da qui è partito il ‘processo’ contro Vitale. “Sono state fatte delle offese ad una collega ma non solo, sono state fatte delle offese ad una donna” attacca la Marcuzzi. “Hai scritto delle cose pesantissime contro una donna, la cosa che mi fa più arrabbiare è che questi leoni da tastiera scrivono le peggio cose e poi di persona regalano grandi complimenti.

Advertisement

La trovo una cosa vergognosa. Questo è vero e proprio cyberbullismo. Che esempio pensiamo di dare ai giovani? Questo tipo di linguaggio offende le persone e le fa stare male. Hai scritto delle cose terribili, mi vergogno a rileggerle: sono troppo pesanti”. La debole replica del naufrago non si è fatta attendere: “Ho fatto una cavolata. Non ricordo precisamente cosa ho scritto ma sono certo non si trattasse di cyberbullismo”. Lapidaria la chiosa di Alessia: “Per quanto mi riguarda, se fosse per me, dovresti essere eliminato. Ma d’altronde c’è un televoto ed è il pubblico a casa che decide”. A chiudere la polemica ci pensa l’opinionista Alda D’Eusanio che definisce il ragazzo “Un imbecille”.

Le frasi incriminate

Le frasi che hanno scatenato la polemica si riferiscono ad un anno fa, quando Vitale, attraverso il proprio profilo Facebook, si lasciò andare a commenti molto pesanti nei confronti di Barbara D’Urso.

Advertisement

I migliori video del giorno

In particolare le offese facevano riferimento alla carriera televisiva della conduttrice napoletana. Un sequela di cattive parole che mettevano in dubbio la capacità lavorativa della D’Urso e che ne offendevano pesantemente la sfera personale: “Che cosa credevi di fare? Non hai fatto altro che spalare m... in faccia a noi del sud”, queste alcune delle parole usate da Vitale. Per quanto riguarda il destino del concorrente all’interno dell’Isola dei Famosi non resta che attendere il responso dei telespettatori, chiamati a votare il ‘non famoso’ che entrerà a far parte del cast del programma: a contendersi un posto ci sono Yuri, Giorgia, Alice e John.