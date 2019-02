Annuncio

Nel corso dell'ultima puntata di Domenica Live trasmessa su Canale 5, Barbara D'Urso ha voluto replicare in prima persona al naufrago John Vitale, il quale lo scorso anno ha postato su Facebook dei messaggi denigratori e offensivi nei confronti della conduttrice di Canale 5, portati alla luce in queste settimane. La D'Urso dopo aver condannato il gesto di questo concorrente, ha lanciato una frecciatina anche nei confronti di Alvin, l'inviato dell'Isola, ammettendo di essersi rimasta molto male per le parole che aveva pronunciato in diretta.

La replica di Alvin alle frecciatine di Barbara D'Urso

Nel dettaglio, infatti, Alvin durante le messa in onda dell'Isola dei famosi aveva dichiarato che tali parole dovevano essere considerate gravi allo stesso modo se fossero state pronunciate da John nei confronti di un uomo.

La D'Urso, furiosa, nel corso della puntata di Domenica Live, pur ammettendo di non avercela contro Alvin, ha voluto precisare che per lei non è affatto la stessa cosa.

'Caro Alvin, anche se lui avesse scritto cose del genere contro un uomo sarebbe stato grave, ma non è la stessa cosa', ha dichiarato la D'Urso nel corso della sua trasmissione.

Sta di fatto che Alvin, dopo queste polemiche, ha voluto replicare anche lui alle parole della conduttrice e su Instagram ha postato un messaggio chiaro e diretto che precisa la sua posizione.

Rispondendo al commento di una fan, la quale sottolineava di non essere d'accordo con Barbara D'Urso nel momento in cui faceva passare il messaggio che non bisogna esercitare violenza solo sulle donne, Alvin ha scritto che lui condanna ogni tipo di violenza sul genere umano.

John Vitale si ritira dal cast dell'Isola dei famosi

'Io condanno il bullismo e la violenza sul genere umano, senza distinzione alcuna', ha scritto l'inviato dell'Isola dei famosi su Instagram. Insomma una risposta secca e decisa quella di Alvin, il quale ancora una volta ha ribadito la sua presa di posizione in questa delicata vicenda.

Intanto domenica sera, nel corso della terza puntata dell'Isola dei famosi su Canale 5, abbiamo visto che John Vitale ha preferito ritirarsi dalla trasmissione. Il naufrago non ha voluto proseguire il suo percorso dopo la bufera che era scoppiata in rete e sui giornali per le sue parole offensive e denigratorie nei confronti di Barbara D'Urso, alla quale ha chiesto nuovamente scusa con l'augurio di poter fargliele di persona.