L'Isola dei Famosi tornerà domani 10 febbraio in prima serata su Canale 5 per una nuova puntata condotta da Alessia Marcuzzi con Alba Parietti ed Alda D'Eusanio nel ruolo di opinioniste. Come già accaduto la scorsa settimana, il Reality Show andrà in onda di domenica per evitare il difficile confronto con il Festival di Sanremo, che avrebbe potuto causare un ulteriore calo di ascolti per un'edizione che ancora stenta a decollare. Tutto dovrebbe tornare alla normalità a partire da giovedì 14 febbraio, come riporta la guida tv di Mediaset, anche se vi invitiamo ad effettuare ulteriori verifiche nei prossimi giorni. Già in passato, infatti, il Biscione ci ha abituato a variazioni di palinsesto dell'ultimo momento, per lo più effettuate per risollevare le sorti di programmi già in crisi.

La puntata di domani segnerà l'entrata in scena di due nuovi naufraghi, il cui compito sarà di riportare un po' di vivacità in un cast che stenta a decollare e che negli ultimi giorni si è privato anche dell'ex modella Youma Diakite.

Isola dei famosi: arrivano Jeremias e Soleil

Il cast dell'Isola dei famosi la scorsa settimana ha perso altri tre concorrenti: John Vitale ha deciso di abbandonare il programma per scusarsi con Barbara d'Urso per le sue precedenti dichiarazioni. Anche Francesca Cipriani, giunta sull'isola in qualità di polena, ha posto fine alla sua avventura e lo stesso ha fatto Youma Diakite in settimana. In questo caso si è trattato, come riporta il comunicato ufficiale, di una "causa di forza maggiore".

Il figlio dell'ex modella non avrebbe preso bene la partecipazione della madre al reality show e lei avrebbe deciso di raggiungerlo subito a casa per evitare una vera e propria crisi. Al posto dei tre concorrenti che sono usciti, ne arriveranno due già domani sera. Le anticipazioni dell'Isola dei famosi chiariscono che si tratterà di Jeremias Rodriguez e Soleil Sorgè. Lui è il fratello minore di Belen e Cecilia ed era stato annoverato fin dall'inizio tra i concorrenti del reality show anche se aveva dovuto posticipare la sua partenza a causa di un infortunio alla mano. Soleil, invece, è un ex corteggiatrice di Uomini e donne e una nota influencer. Lo scorso anno era balzata alle cronache per aver posto fine alla sua relazione con Luca Onestini durante la partecipazione di quest'ultimo al Grande Fratello Vip 2.

Nominations e rumors

Stando alle anticipazioni dell'Isola dei famosi relative alla puntata di domani, un altro concorrente lascerà l'Honduras in seguito al giudizio del pubblico da casa. Al momento sono tre i naufraghi in nomination ovvero Grecia Colmenares, Yuri Rambaldi e Sarah Altobello. Da loro uscirà il nome del terzo eliminato di questa edizione dopo Taylor Mega e Demetra Hampton. Rumors non ancora confermati da fonti ufficiali, vedrebbero inoltre l'entrata dell'attrice e modella Ariadna Romero a partire dalla prossima puntata del reality show. Tale new entry è nota per avere recitato nel film di Leonardo Pieraccioni "Finalmente la felicità" e per avere preso parte a Ballando con le stelle e al docu-reality di Rai 2 Pechino Express.