La prova che ha determinato l'insediamento a leader di soleil Sorgè una settimana fa, non smette di far discutere; dopo la protesta che c'è stata sui social network per la differenza di trattamento che avrebbero ricevuto la ragazza e Aaron Nielsen, ci ha pensato Paolo Brosio a rincarare la dose durante la diretta del 20 febbraio. Il giornalista ha denunciato la palese diversa intensità che secondo lui avevano le fiamme che la produzione ha puntato contro i due ragazzi nella prova del fuoco; secondo l'uomo, infatti, l'ex corteggiatrice di U&D sarebbe stata favorita in qualche modo dalla produzione.

Paolo Brosio contro la produzione: 'Negligenza da chi azionava la macchina'

Soltanto una settimana fa riportavamo i messaggi di protesta che erano stati scritti su Twitter in seguito all'insediamento a leader di Soleil Sorgè; secondo la maggior parte dei telespettatori, infatti, la ragazza sarebbe stata avvantaggiata dagli addetti ai lavori durante la sfida con Aaron Nielsen.

Anche uno dei concorrenti dell'Isola dei Famosi sembra essere dello stesso parere, tanto che ha pubblicamente denunciato questa presunta irregolarità nel corso della puntata del reality trasmessa mercoledì 20 febbraio su Canale 5.

Quando è stato chiamato a fare la sua nomination segreta, Paolo Brosio ha detto: "Io faccio il giornalista, perciò devo dire una cosa per onore di verità. Nella prova del fuoco che c'è stata la settimana scorsa, Soleil è stata favorita. Il povero Aaron è stato vessato da una fiamma che gli ha bruciato la barba sin da subito, a lei invece è arrivata molto dopo".

Il naufrago si è augurato che questa differenza di trattamento che ha visto con i suoi occhi solo 7 gironi fa, sia stata dovuta ad un errore di negligenza da parte di chi ha il compito di azionare la macchina per il gioco.

Alessia Marcuzzi, palesemente in difficoltà dopo aver sentito le parole del conduttore, ha replicato: "Ti assicuro che io Soleil non la conoscevo nemmeno prima che entrasse all'Isola. Non è una mia amica".

La giustificazione che ha dato la padrona di casa, non ha convinto nessuno, anche perché Brosio non ha mai detto che la Sorgè è diventata leader in quanto vicina a lei, ma ha solo denunciato una situazione che ha visto personalmente nella palapa.

Soleil è ancora immune grazie ad una nuova regola

Quando Paolo ha lasciato la postazione nomination, Alessia Marcuzzi ha spiegato al pubblico che la fiamma con la quale si sono confrontati Soleil e Aaron una settimana fa sembra diversa perché l'inquadratura proposta dalla regia non era la stessa.

Questa giustificazione non ha convinto il pubblico da casa, soprattutto perché Brosio non ha assistito alla prova del fuoco da uno schermo ma era lì presente e con i suoi occhi ha potuto notare la differenza d'intensità della fiamma in questione.

Questa polemica, però, non è l'unica che ha travolto l'Isola dei Famosi in questi giorni; su molti siti, infatti, si legge che la Sorgè sarebbe stata arruolata nel cast apposta per creare scompiglio tra i naufraghi e per mettere in scena una storia d'amore in Honduras.

Il fatto che l'ex corteggiatrice faccia molto comodo agli addetti ai lavori, lo si evince anche dalla novità che stata apportata al regolamento nella puntata del 20/02; a differenza del solito, l'altra sera non tutti i concorrenti potevano essere nominati: il leader Ghezzal ha iniziato una catena di salvataggi che rendeva immuni solo alcuni dei suoi compagni.

Tra i "fortunati", spicca guarda caso anche Soleil che, se non fosse stata salvata da Jeremias e da questa nuova regola, molto probabilmente sarebbe stata nominata e avrebbe rischiato l'eliminazione dal gioco tra una settimana.