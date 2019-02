Annuncio

Dopo le tantissime polemiche che si sono scatenate nel corso di questa settimana sul conto di Taylor Mega e le sue sue dichiarazioni, l'Isola dei Famosi torna a far parlare di sé con un evento veramente inaspettato che ha avuto luogo durante lo svolgimento della seconda diretta serale dello show. Nel corso di una delle prove imposte dalla produzione, infatti, Francesca Cipriani ha spinto violentemente il Divino Otelma, ferendolo gravemente al volto.

Il gesto inaspettato di Francesca Cipriani

Nel dettaglio, vi segnaliamo che ieri nel corso della seconda puntata serale della nuova edizione dell'Isola dei Famosi, Alessia Marcuzzi ha dovuto affrontare uno dei momenti più difficili da gestire da parte di una presentatrice: un'infortunio in diretta.

Il tutto ha avuto inizio quando la conduttrice ha annunciato che Francesca Cipriani e il Divino Thelma avrebbero dovuto affrontare una prova per vincere alcune polpette da regalare a tutto il gruppo dei naufraghi.

La prova in questione consisteva nel lanciare con una fionda dalle palle che avrebbero dovuto colpire una parete rettangolare posta in mare. Più volte si colpiva con la palla tale parete, più polpette si vincevano. Fin qui niente di straordinario per l'Isola, solo che gli autori del reality non avevano considerato le iniziative della Cipriani. Il problema è sorto quando, dopo un lancio, Francesca ha spinto inaspettatamente il Divino Otelma, mandandolo a sbattere violentemente sulle assi di legno della pedana che avevano di fronte.

Le condizioni di salute del Divino Otelma

Dopo essere caduto a terra e aver battuto violentemente il volto sulle assi, il Divino Otelma è rimasto a terra per alcuni secondi fino a quando non è stato aiutato da Alvin a rialzarsi. Poi è stato affidato alle cure dei medici presenti sull'Isola, mentre tutto il pubblico in studio rideva beatamente della sua caduta comprese le opinioniste, Alba Parietti e Alda D'Eusanio.

Pochi secondi dopo aver accompagnato il Divino Otelma, Alvin è tornato alla sua postazione, annunciando che l'uomo si era procurato cadendo un lungo taglio alla fronte che andava medicato. Poi nel corso della serata Alessia Marcuzzi e di nuovo Alvin hanno informato il pubblico che il Divino era ancora sotto osservazione dei medici del posto, ma che tutto stava sommato bene.

Oltre alla caduta del Divino Otelma, la seconda puntata del reality di Alessia Marcuzzi ha sancito la prima eliminazione di questa nuova edizione. A lasciare l'Isola, infatti, è stata la tanto discussa Taylor Mega che ha perso la sua battaglia al televoto con Demetra Hampton e Kaspar Capparoni.