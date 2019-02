Annuncio

Ieri, mercoledì 20 febbraio, è andata in onda una nuova puntata dell'Isola dei Famosi. Gli animi all'interno del reality show si sono subito infiammati in occasione di un dibattito con il naufrago solitario Kaspar Capparoni. La conduttrice Alessia Marcuzzi, infatti, ha aperto il collegamento con "l'Isola che non c'è" per poter discutere di alcune questioni con il naufrago. Nel caso specifico si parlava della prova leader vinta da Marco Maddaloni. Secondo alcuni concorrenti, infatti, quest'ultimo avrebbe chiesto a Kaspar di farlo vincere. L'attore, così, è stato chiamato in causa per chiarire il suo punto di vista. Il suo atteggiamento, però, è stato molto ostile e reticente, al punto che la Marcuzzi ha perso le staffe ed ha detto: "Non c'è bisogno di avere questa arroganza".

Lite tra Kaspar Capparoni e Alessia Marcuzzi

La puntata di ieri dell'Isola dei famosi è stata alquanto animata. Nonostante i numerosi avvenimenti che si verificano, però, il reality non riesce proprio a decollare in materia di ascolti tv. Ad ogni modo, uno tra gli argomenti maggiormente discussi ieri sera ha visto come protagonista Kaspar Capparoni e la conduttrice Alessia Marcuzzi. Quest'ultima, infatti, ha aperto il collegamento con "l'isola che non c'è" per parlare con il naufrago della prova leader vinta da Maddaloni. Marina La Rosa, infatti, ha affermato di aver sentito dire a Kaspar di aver fatto vincere Maddaloni volontariamente. Quando la conduttrice ha chiesto al naufrago solitario di commentare la vicenda, però, la sua reazione è stata spropositata. Kaspar, infatti, ha esordito dicendo di non voler commentare la questione: "I patti tra uomini sono patti tra uomini".

La Marcuzzi contro l'arroganza di Kaspar Capparoni, il pubblico l'appoggia

Le parole di Kaspar, ad ogni modo, hanno involontariamente confermato il pettegolezzo. A quanto pare, infatti, Capparoni pare proprio abbia stretto un patto con Maddaloni per consentirgli di vincere la prova leader. Ad ogni modo, il concorrente è stato molto reticente. Per questo motivo, dopo numerose esortazioni da parte della Marcuzzi, quest'ultima ha perso le staffe ed ha sbottato contro il naufrago dicendo: "Non c'è bisogno di avere questa arroganza, sii più propositivo". Il pubblico, naturalmente, non ha potuto fare a meno di mostrarsi d'accordo con la padrona di casa. Tuttavia, Kaspar non si è mosso di un millimetro ed ha continuato a portare avanti la sua posizione.