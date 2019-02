Annuncio

Prosegue la messa in onda delle puntate di uno dei reality più seguiti della televisione italiana, "L'Isola dei Famosi". Il 3 febbraio, eccezionalmente di domenica, è andata in onda in prime time su Canale 5 la terza puntata del reality dove Alessia Marcuzzi ha annunciato in studio l'arrivo in Honduras di due nuovi concorrenti e i nomi dei due galeotti che entreranno a far parte del cast ufficiale dell'Isola. Le novità appena citate sono state inserite dagli autori per tentare di rialzare gli ascolti del reality che la scorsa settimana hanno segnato il record negativo non solo dell'edizione corrente dell'Isola ma di tutte quelle mai trasmesse in tv fino ad oggi.

La seconda puntata, infatti, ha totalizzato soltanto 2.405.000 di telespettatori con uno share del 13,38%, mentre la prima diretta ne aveva totalizzati all'incirca 3 milioni con uno share del 18,3%.

Nonostante questi dati, comunque, c'è ancora una buona fetta di pubblico che continua ad interessarsi alle avventure dei naufraghi più famosi della tv italiana. Se voi siete fra quest'ultimi e non avete potuto seguire la terza puntata in diretta su Canale5, sappiate che potrete sempre ammirarne la replica su La5 e Mediaset Play.

Dove rivedere la terza puntata de 'L'Isola dei Famosi'

Nel dettaglio, vi segnaliamo che la replica della terza diretta serale de "L'Isola dei Famosi", si potrà vedere su La5 martedì 5 febbraio alle 21.15. Oltre alla replica televisiva, la terza diretta serale dello show sarà visibile anche sul sito ufficiale Mediaset Play alla sezione dedicata allo show, in cui sono presenti anche le repliche di tutti i daytime che vanno in onda sulle reti Mediaset tutti i giorni.

Vi ricordiamo che dal sito Mediaset Play è possibile scaricare un'app gratuita con cui seguire il reality anche da smartphone e tablet.

L'eliminata e i nominati

Nella terza puntata dell'Isola dei famosi sono approdati in Honduras due nuovi naufraghi, Stefano Bettarini e Jo Squillo. Oltre all'ingresso di quest'ultimi, c'è stata anche l'eliminazione dell'attrice Demetra Hampton, che ha perso al televoto con Grecia Colmenares. Poi c'è stato il doppio ritiro di Francesca Cipriani e John Vitale e la promozione da galeotti a naufraghi dell'Isola di Yuri Rambaldi e Giorgia Venturini. Infine, sono stati proclamati i nuovi nominati della settimana che sono Grecia Colmenares, Sara Altobello e Yuri Rambaldi, e il nuovo leader che è Marco Maddaloni.