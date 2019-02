Annuncio

Annuncio

È stata una puntata dell'Isola dei Famosi abbastanza scoppiettante quella che i telespettatori di Canale 5 hanno seguito ieri 13 febbraio. Fin dalle prime battute, infatti, gli scontri e le polemiche non sono mancate e già l'assenza di Alda D'Eusanio è stata ragione di discussione da parte del pubblico da casa. Alessia Marcuzzi, infatti, ha presentato la sola Alba Parietti, limitandosi a precisare che la collega non poteva essere presente il mercoledì a causa di altri impegni. In tale frangente non ha però chiarito quale fosse la vera ragione dell'assenza, evitando di fare il nome del programma di Piero Chiambretti "La Repubblica delle donne" dove l'opinionista era ospite ieri sera. Oltre alla sorpresa relativa all'assenza della D'Eusanio, la diretta ha sancito anche una nuova eliminazione, causando il trasferimento di un naufrago in altro luogo. E non poteva mancare un nuovo arrivo, oltre che vari litigi da parte dei naufraghi di cui si è ampiamente parlato in studio.

Annuncio

Quinta puntata Isola dei famosi: polemiche per il gesto di Bettarini

La diretta dell'Isola dei famosi di ieri 13 febbraio si è aperta con l'esplicita richiesta di Alessia Marcuzzi a Yuri Rambaldi: il naufrago ha più volte espresso il suo desiderio di essere mandato in nomination per tornare a casa e la conduttrice lo ha invitato ad abbandonare, se stanco del suo percorso. Il concorrente ha rifiutato tale opzione, rimettendosi al giudizio del pubblico da casa. Le polemiche si sono susseguite nella parte iniziale della puntata, soprattutto in seguito alla scoperta della manomissione della macchina del riso da parte di Stefano Bettarini. Quest'ultimo ha confermato il gesto, dichiarando di essere stato mosso dalla fame e lasciando intendere che tutti erano a conoscenza di una simile azione.

Annuncio

Il fatto ha scatenato una serie di botta e risposta, durante i quali la Marcuzzi ha più volte invitato i concorrenti ad essere completamente sinceri. È stato, inoltre, confermato il flirt nato in pochi giorni tra Jeremias Rodriguez e Soleil Sorgè anche se il fratello di Belen ha voluto precisare di essere arrivato nell'isola per divertirsi.

Kaspar Capparoni cambia isola, eliminato Yuri

Dopo le varie polemiche, la quinta puntata dell'Isola dei famosi ha anche sancito il nome del meno votato: in nomination si trovavano Yuri Rambaldi, Sarah Altobelli e Kaspar Capparoni. Il pubblico ha deciso di eliminare anche quest'ultimo, anche se all'attore è stata concessa un'ulteriore possibilità. Ha infatti raggiunto una piccola isola non lontana dalla Palapa e qui Alessia Marcuzzi gli ha chiesto: "Sei disposto a continuare questa esperienza da solo?" .

Annuncio

La risposta di Kaspar è stata affermativa. Successivamente è stata aperta una nomination lampo, all'insaputa dei naufraghi. Da essa è uscito il nome di Yuri, al quale è stato proposto di trasferirsi nell'altra isola come accaduto poco prima per Kaspar. Lui però ha rifiutato lo scontro con il collega ed è così diventato ufficialmente il quarto eliminato di questa edizione. Oltre all'arrivo della modella Ariadna Romero, la puntata ha sancito i nomi dei nuovi concorrenti in nomination: a rischiare l'eliminazione nel prossimo appuntamento saranno Giorgia Venturini, Marco Maddaloni e Luca Vismara.