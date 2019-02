Annuncio

La seconda puntata dell'Isola dei Famosi 2019 è andata in onda ieri 31 gennaio su Canale 5 confermando molte delle aspettative della vigilia. Il nome del primo eliminato di questa edizione è stato ufficialmente svelato e si è parlato anche di un finalista di Saranno Isolani, accusato di avere scritto delle parole pesanti sui social network nei confronti di Barbara d'Urso. Ma le novità hanno riguardato anche lo sbarco in Honduras da parte delle "polene" Francesca Cipriani e Divino Otelma, oltre che l'annuncio che nella prossima puntata arriveranno due nuovi concorrenti ovvero Jo Squillo e Stefano Bettarini.

E, a proposito della prossima puntata, Alessia Marcuzzi ha rivelato che il prossimo appuntamento con il reality show di Canale 5 andrà in onda in anticipo rispetto alla regolare programmazione.

La data prevista è quella di domenica 3 febbraio motivo per cui ieri le nuove nominations non sono state portate a termine.

Riassunto Isola dei famosi: eliminata Taylor Mega

Il riassunto della seconda puntata dell'Isola dei famosi prosegue con una nuova discussione che ha coinvolto Taylor Mega. Dopo essere stata accusata di avere programmato la sua uscita dal reality show entro tre settimane, l'influencer friulana ha parlato di suoi trascorsi con la tossicodipendenza, dalla quale fortunatamente è uscita solo con le sue forze. Ha quindi avuto modo di parlare con la madre di questa notizia che ha sempre tenuto segreta anche se, in collegamento con l'Italia, la donna ha lasciato intendere di essere sempre stata a conoscenza di questo problema della figlia. In nomination, dopo la prima puntata, c'erano proprio Taylor insieme a Demetra Hampton e Kaspar Capparoni.

Il primo ad essere dichiarato salvo è stato l'attore e successivamente Alessia Marcuzzi ha ufficializzato il nome del concorrente meno votato della settimana: Taylor Mega. Dopo il verdetto, a quest'ultima è stata data la possibilità di fare comunque la sua nomination e la scelta è ricaduta su Demetra Hampton.

Nomination rimandate a domenica

Per un concorrente che va ce ne sono due che arrivano all'Isola dei famosi: ieri 31 gennaio, infatti, Francesca Cipriani e il Divino Otelma sono ufficialmente sbarcati in Honduras dove resteranno per dieci giorni. Saranno poi i colleghi a decidere chi di loro potrà proseguire l'avventura nel programma. Domenica prossima a loro si uniranno anche Jo Squillo e Stefano Bettarini, con quest'ultimo che prenderà il posto dell'infortunato Jeremias Rodriguez. La seconda puntata ha anche concesso spazio al finalista di Saranno Isolani John Vitale. Alessia Marcuzzi lo ha rimproverato di essere "un topo da tastiera" che ama nascondersi dietro il computer per insultare le altre persone.

Il riferimento è andato al suo post scritto contro Barbara D'Urso a poche settimane dalla sua ospitata proprio a Pomeriggio Cinque. John Vitale non è stato comunque espulso dal programma. Sarà il pubblico da casa a decidere che tra lui e gli altri tre finalisti potrà diventare a tutti gli effetti un concorrente del reality show. Visti i pochi giorni che separano la seconda puntata dell'Isola dei famosi dalla terza, prevista per domenica 3 febbraio, ieri sera nessun concorrente è finito al televoto. Il gruppo dei Pirati ha espresso le sue preferenze, dimostrando di non avere gradito il comportamento di Demetra Hampton. La Ciurma, invece, completerà le nomination nella terza puntata.