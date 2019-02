Annuncio

In queste ore sul web è scoppiata una vera e propria bufera. Il pubblico da casa, infatti, è insorto a causa di alcune inquadrature che indugiavano sulle parti intime, andate in onda ieri all'Isola dei Famosi e che vedevano come protagoniste Soleil e Ariadna. Le due ragazze hanno dei corpi mozzafiato e la produzione non esita a metterli in mostra. Ad ogni modo, ciò che è accaduto nel corso della diretta di ieri sera, pare abbia superato ogni limite. Durante una prova ricompensa, infatti, le telecamere non hanno fatto altro che inquadrare, a distanza alquanto ravvicinata, il lato B sia di Ariadna che di Soleil. Su Instagram si sono diffusi una serie di commenti tra cui alcuni piuttosto indignati per il basso livello della trasmissione.

Ariadna e Soleil infiammano il web in occasione di una prova ricompensa

Se l'intento della produzione dell'Isola dei famosi era quello di suscitare un bel po' di scalpore nel tentativo di sollevare gli ascolti, pare l'abbia raggiunto. Nel corso della diretta di ieri sera, infatti, giunto il momento della prova ricompensa, è scoppiato letteralmente il caos. I naufraghi, infatti, si sono cimentati in una prova che li vedeva quasi tutti protagonisti, tranne Ghezzal e Marco Maddaloni che sono stati esclusi dal club delle ragazze. La sfida era, appunto, uomini contro donne. I protagonisti hanno portato a termine un percorso collaborando tutti l'un l'altro. L'ultima fase del percorso ad ostacoli è stata effettuata da Soleil e Ariadna. Le due ragazze, però, hanno avuto un po' di difficoltà a scavare un tunnel nella sabbia e passare all'interno. Il motivo di tanta difficoltà forse era dovuto proprio alle prosperose curve che le contraddistinguono.

I commenti su Instgram in merito alle inquadrature osè

Ad un certo punto, infatti, entrambe sono rimaste bloccate specie a causa del lato B. Le telecamere dell'Isola non hanno risparmiato inquadrature ravvicinate che hanno infiammato il web. Soprattutto su Instagram, infatti, si sono distinti commenti alquanto pesanti verso tutto quello che è accaduto. Tra questi, ci sono stati commenti divertiti di persone che hanno voluto ironizzare sulla vicenda dicendo: "Ho visto i prossimi figli di Soleil", o, ancora: "Ho visto il pancreas di Ariadna". Tuttavia, come spesso capita, si sono distinti anche commenti più indignati. Alcuni utenti hanno, infatti, commentato: "Skamasutra", o, ancora: "Ma che schifo queste inquadrature".