Annuncio

Annuncio

Nella nuova diretta de L'Isola dei Famosi andata in onda ieri l'attore capitolino Kaspar Capparoni ha appreso di essere stato eliminato alla prova-televoto che lo ha visto schierato contro Yuri e Sara. Alessia Marcuzzi ha riferito a Kaspar della possibilità di rimanere a L'Isola che non c'è, un'offerta che l'attore dallo sguardo magnetico ha accettato, a differenza dell'altro eliminato della diretta, Yuri. Soleil Sorgè, dopo essere finita nel mirino delle polemiche, è riuscita ad aggiudicarsi il titolo di leader a L'Isola Dei Famosi 2019.

Kaspar Capparoni e le lacrime, tra sorpresa ed eliminazione all'Isola dei Famosi

In occasione della nuova diretta de L'Isola dei Famosi, la conduttrice del programma Alessia Marcuzzi ha riferito ai naufraghi che Marco Maddaloni avrebbe riferito in puntata di un gesto sleale che ha compiuto Stefano Bettarini sfruttando la complicità del resto del gruppo.

Annuncio

In diretta Stefano Bettarini ha ammesso quanto ha riferito Maddaloni, ovvero di aver manomesso la valvola della macchina del riso per aiutare il gruppo a mangiare di più. A testimoniare quanto ha riferito Maddaloni è stato Kaspar Capparoni, il quale dopo essere apparso emozionato alla visione di un Rvm che immortala le immagini di un messaggio mandatogli da due dei suoi 4 figli che lo attendono a casa, ha versato lacrime amare per essere stato complice del gesto di Stefano Bettarini.

In lacrime Kaspar ha dichiarato di sentirsi colpevole tanto quanto Stefano per aver barato e di non riuscire a perdonarsi quanto abbia commesso in modo sleale e in complicità con gli altri naufraghi per via della fame, alla luce del fatto che nella vita 'non ha mai avuto nulla in regalo e che barare non fa parte della sua concezione sul senso della vita'.

Annuncio

I migliori video del giorno

Il televoto alla prova-nomination ha decretato l'eliminazione di Kaspar, che però ha deciso di sfruttare la possibilità di restare a L'Isola che non c'è. A vincere la prova leader è stata la new-entry Soleil Sorgè, l'ormai ex-protagonista di Uomini e Donne, che sta dimostrando di avere determinazione e voglia di fare. Soleil è finita al centro delle polemiche, dopo essersi detta interessata alla conoscenza di Stefano Bettarini nel Rvm di presentazione e dopo essersi scambiata un bacio con il neo-arrivato a L'Isola, Jeremias Rodríguez. La nuova puntata del reality-show honduregno andrà in onda il prossimo 20 febbraio, in prima serata su Canale 5.