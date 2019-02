Annuncio

Annuncio

Nella nuova diretta de L'Isola dei Famosi 2019, è emersa un'esternazione fatta da Kaspar Capparoni a Stefano Bettarini sulle donne in generale, una frase che in particolar modo allude alla condotta assunta da Marina La Rosa a L'Isola Dei Famosi. Nella puntata in questione, è emerso anche che Marina La Rosa aveva salvato nella puntata precedente Luca Vismara al posto di Jo Squillo, deludendo profondamente quest'ultima, che riteneva Marina un'amica.

Kaspar Capparoni accusato di maschilismo a L'Isola, ma la moglie menziona Riccardo Fogli

La moglie di Kaspar Capparoni, ai microfoni della nuova puntata di ''Mattino 5'', del 28 febbraio, ha rispedito al mittente le accuse di sessismo, lanciate a L'Isola da parte di Alessia Marcuzzi e Alda D'Eusanio a Kaspar Capparoni.

Annuncio

"Dalla prima puntata si attacca Kaspar Capparoni su ogni cosa... adesso è un maschilista, solo perché ritiene che Marina La Rosa sia falsa? Prima di fare l'opinionista, guardati bene il daytime de L'Isola", ha chiosato visibilmente stizzita la consorte di Kaspar Capparoni. Tuttavia durante l'intervista ha poi aggiunto che a L'Isola si usino due pesi e due misure, in quanto in vista di una nomination Riccardo Fogli aveva dato della "zoc......." ad Ariadna Romero per il semplice fatto di essere stato nominato, un'esternazione "sessista" che non è stata mai affrontata in misura importante da parte delle conduttrici dell'Isola, secondo Veronica Maccarone.

Il nuovo appuntamento televisivo del reality-show honduregno ha visto l'opinionista Alda D'Eusanio e la conduttrice Alessia Marcuzzi scagliarsi contro il naufrago per antonomasia de L'Isola dei famosi, Kaspar Capparoni, accusando l'isolano di sessismo.

Annuncio

Nello specifico, in diretta è stata sottolineata una frase espressa da Kaspar a Stefano Bettarini, in un momento confidenziale tra i due superstiti de ''L'isola che non c'è'', che ha indispettito le due donne dallo studio televisivo del reality-show. “Con tutto il rispetto per Alessia, Alda e Alba, Io non mi fido delle donne, mi fido solo degli uomini, ma di quelli veri!”, aveva confidato Kaspar Capparoni al suo fedele compagno di gioco e leale competitor, Stefano Bettarini. Una frase che sembrerebbe aver indignato Alessia Marcuzzi e Alda D'Eusanio: l'opinionista dalla fulva-chioma, Alda, ha attaccato il biondo attore romano, e indirettamente anche la moglie, dichiarando, "Chissà che donna frequenta.

Annuncio

Se non ti fidi di noi tre, sei una mente debole", si è così scagliata in diretta contro Kaspar. Quest'ultimo ovviamente ha risposto ad Alda con una risposta esilarante: "Io avrei paura di voi tre? Non so che film state guardando!".