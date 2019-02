Annuncio

Una nuova puntata dell'Isola dei Famosi ci attende questa sera in prima serata su canale 5 e dove sicuramente si parlerà degli ultimi arrivati Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge, al centro del gossip dopo le rivelazioni di ieri sera della conduttrice Alessia Marcuzzi. Quest'ultima, durante la puntata di ieri del programma Le Iene, ha dichiarato che due naufraghi si sono baciati. I sospetti sono ricaduti subito su Jeremias e Soleil che hanno dimostrato sin da subito di avere una certa sintonia.

Alessia Marcuzzi rivela: 'Bacio tra due naufraghi'

Durante la trasmissione Le Iene, la conduttrice Alessia Marcuzzi ha fatto un importante annuncio che, di fatto, confermerebbe i rumors su un presunto flirt tra i due nuovi arrivati sull'Isola, ovvero Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge.

La Marcuzzi ha, infatti, annunciato che nella diretta di questa sera verrà mostrato un filmato in cui due naufraghi si baciano, Quasi sicuramente si tratta di Jeremias e Soleil che, con il loro bacio, confermerebbero, quindi, anche i sospetti degli altri naufraghi che, anche nel day time di ieri, avevano espresso il loro pensiero sulla coppia. Jeremias e Soleil, infatti, non sono certo passati inosservati dopo il loro sbarco in Honduras di domenica sera e, in molti, hanno notato che i due passano la maggior parte del tempo insieme. La bionda influencer ed ex volto di U&D ha attirato anche la gelosia di Sarah e Giorgia che non hanno speso parole tenere e dolci nei confronti della nuova arrivata.

Isola dei Famosi, Sarah e Giorgia infastidite dall'arrivo di Soleil

In attesa di vedere le immagini annunciate da Alessia Marcuzzi, sappiamo che l'arrivo di Soleil ha creato scompiglio nel gruppo, soprattutto tra Sarah Altobello e Giorgia Venturini. In particolare Sarah si è mostrata gelosa di Yuri a causa della nuova arrivata: il ragazzo, infatti, ha passato molto tempo insieme a Soleil e Jeremias, tanto da tornare tardi in capanna la notte, senza trovare il posto per dormire. È poi stato Luca Vismara a mettere la pulce nell'orecchio a Sarah, affermando che, secondo lui, a Yuri piace Soleil. Anche Giorgia non ha particolare simpatia per la nuova arrivata, soprattutto dopo che la Sorge ha fatto finta di non conoscerla.

Il fatto che Soleil abbia preso, poi, un mestolo di legno per andare a pescare, ha infastidito ulteriormente la naufraga. A notarlo anche Marina La Rosa che, in un confessionale, ha spiegato che all'Isola dei Famosi sta per scoppiare una competizione tra donne. Attendiamo la puntata dell'Isola dei Famosi in onda questa sera, in prima serata su canale 5, per scoprire ulteriori sviluppi su questa vicenda.