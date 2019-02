Annuncio

Una nuova e scoppiettante puntata dell'Isola dei Famosi ci attende questa sera a partire dalle 21,25 su canale 5 e dove scopriremo chi tra Giorgia, Marco e Luca sarà il naufrago eliminato. In Honduras è atteso anche lo sbarco della moglie di Riccardo Fogli, la quale giungerà sull'Isola per mettere al corrente il marito di alcuni gossip circolanti in Italia su un presunto tradimento di lei. Nella puntata in onda oggi 20 febbraio si parlerà anche di Soleil che, da quando è arrivata, ha creato scompoglio nel gruppo, soprattutto in questa settimana in cui è stata leader.

Isola dei famosi, anticipazioni: Giorgia, Marco e Luca al televoto, chi sarà eliminato?

Alessia Marcuzzi, coadiuvata in studio da Alba Parietti e Alda D'Eusanio sarà al timone della sesta puntata del Reality Show che, stando alle anticipazioni, vedrà molti colpi di scena per i naufraghi.

In diretta tv verrà chiuso il televoto che vede Giorgia, Luca e Marco Maddaloni a rischio eliminazione e scopriremo dunque quale sarà il naufrago eliminato di questa settimana. In molti vedono Giorgia come possibile eliminata viste anche le dichiarazioni della concorrente negli ultimi giorni che ha espresso tutto il suo malessere psichico e fisico e che pare abbia chiesto di tornare a casa. Molte volte infatti, la ragazza ha minacciato di abbandonare il gioco, salvo poi tenere duro sino almeno alla puntata di questa sera. La Marcuzzi sicuramente parlerà anche di Soleil, la quale questa settimana è stata leader ed ha passato una notte con Jeremias sulla Isla Bonita e con cui il flirt si fa sempre più acceso e bollente.

La giovane sin dal suo arrivo ha creato scompiglio nel gruppo e in questa settimana da leader non ha avuto peli sulla lingua ed ha litigato pesantemente con Luca Vismara dandogli dello scansafatiche.

Anticipazioni puntata di oggi : la moglie di Fogli sbarca sul'isola

Nella puntata in onda oggi 20 febbraio, secondo quanto riportano le anticipazioni, ci sarà uno sbarco a sorpresa sull'Isola. In Honduras è attesa infatti la moglie di Riccardo Fogli, Karin Trentini, la quale incontrerà il marito, al momento ignaro del gossip che sta impazzando in Italia e che riguarda un presunto tradimento della moglie. Indiscrezioni che proprio la signora Karin vorrà smentire parlando a quattrocchi con il marito e raccontando la sua verità.

Altra novità di questa settimana, il rapporto di complicità che si sta instaurando tra Ghezzal e l'ultima arrivata Ariadna Romero, i quali passano molto tempo insieme e che sembrano essere in particolare sintonia. Questo e molto altro nella puntata di oggi 20 febbraio in onda su canale 5 a partire dalle 21,25.