Nel nuovo appuntamento televisivo di 'Storie Italiane', il programma condotto da Eleonora Daniele, si è discusso del gossip trapelato in rete nel corso degli ultimi giorni e affrontato nella nuova diretta de L'Isola dei Famosi, riguardante il presunto tradimento che Karin Trentini avrebbe compiuto ai danni di suo marito Riccardo Fogli. Anche Viola Valentino, ospite a 'Storie Italiane', ha detto la sua sugli ultimi sviluppi nel reality di Canale 5.

Storie Italiane, ospite Viola Valentino che parla di Riccardo Fogli

L'ex moglie di Riccardo Fogli, Viola Valentino, ha detto la sua sul cantante dei Pooh, forse vittima di un tradimento. Nello specifico, Viola Valentino ha dichiarato: 'Non ci voleva questa botta.

Lui l’ha presa con indifferenza. Io voglio bene a Riccardo come amico, ex marito. Mi dispiacerebbe se fosse stato pugnalato alle spalle. Gli auguro tanta felicità'. Queste le parole sul presunto tradimento, lanciato in tv da Barbara D'Urso a Pomeriggio 5, dopo la pubblicazione di diversi articoli su molti siti di gossip.

La voce secondo la quale Riccardo Fogli sarebbe stato tradito dalla quarantenne Karin Trentini è stata riportata anche sul rotocalco di gossip 'The King', diretto da Fabrizio Corona. Secondo il magazine, Karin avrebbe tradito Riccardo per quattro lunghi anni con il fashion designer di abiti da sposa Giampaolo Celli.

Isola, Riccardo non crede alle maldicenze sulla moglie

Nel nuovo appuntamento tv de L'Isola Dei Famosi, Alessia Marcuzzi ha mostrato in diretta a Riccardo un rvm contenente delle esclusive immagini che raccontano del pettegolezzo nato a Pomeriggio 5.

Il cantante sembrerebbe essere rimasto totalmente impassibile alla visione del summenzionato video, realizzato dalla produzione de L'Isola.

A sorprendere il cantante dei Pooh, dopo la visione del video, è stata proprio la moglie Karin Trentini che è sbarcata in Honduras per incontrare suo marito. I due consorti, appena si sono visti, si sono scambiati abbracci romantici e baci che hanno intenerito la rete. Riccardo Fogli ha dichiarato che crede fermamente alla moglie, la quale ha smentito di aver tradito il marito. Il cantante nella sesta puntata dell'Isola dei Famosi è anche finito in nomination insieme alle sorelle Mihajlovic e a Luca Vismara. Non ci resta che attendere, dunque, per scoprire chi sarà il prossimo eliminato di questa edizione dell'Isola dei Famosi.