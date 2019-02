Annuncio

Tra i misteri legati al mondo del Gossip vi è sicuramente quello che ruota intorno alla tanto chiacchierata separazione tra Fedez e J-Ax che, dopo una proficua collaborazione, hanno scelto di dirsi addio definitivamente, lasciando senza parole i tantissimi fan che ancora si chiedono quale sia il motivo di questa decisione spiazzante. I due, nel corso di questi mesi, hanno sempre cercato di glissare sull'argomento, senza mai esporsi più di tanto sui motivi della rottura definitiva, anche se ultimamente entrambi i due rapper hanno aggiunto dei tasselli importanti a questo 'intricato' caso.

Fedez-J-Ax, nuovi dettagli sulla fine del rapporto professionale

Nel dettaglio, infatti, abbiamo visto che recentemente Fedez aveva dichiarato in un'intervista a Vanity Fair come, alla base di questa separazione, non ci fossero motivi legati all'aspetto economico.

Mister Ferragni aveva, poi, aggiunto che era stata sciolta una società e che non poteva dire di più per rispettare l'accordo di riservatezza. Insomma il rapper non si era sbilanciato più di tanto, anche se ci aveva tenuto a precisare che i due non avevano litigato per i soldi.

In queste ultime ore, però, è arrivata anche una nuova dichiarazione di J-Ax, che ha rivelato il motivo per il quale non ha mai parlato liberamente della sua separazione professionale con Fedez. J-Ax ha precisato che anche lui, proprio come il collega, intende non parlare di questa situazione, ma non perché ci sia qualcosa di male.

Semplicemente, secondo il rapper, nel momento in cui si finisse a parlare di questa vicenda sul web e sui giornali, l'attenzione sarebbe concentrata tutta su questo caso.

Di conseguenza, a detta di J-Ax, la loro immagine e la loro carriera musicale potrebbe essere messa nell'ombra per il clamore che ruota intorno a questa diatriba.

I due rapper si godono il successo post separazione

J-Ax, dunque, ha svelato nuovi dettagli sul motivo per il quale entrambi preferiscono evitare l'argomento nelle interviste che concedono ai vari settimanali e in tv.

Prima o poi si verrà a sapere la verità su questa intricata vicenda? Sembrerebbe piuttosto difficile pensare che, a questo punto, venga fuori la verità su ciò che è successo tra i due. Intanto, sia J-Ax che Fedez si godono i successi che hanno sfornato anche dopo aver sciolto le loro carriere come 'coppia'. Entrambi, infatti, hanno pubblicato dei nuovi singoli e degli album che stanno ottenendo un buon successo di pubblico.

Sono tornati a scalare, seppur singolarmente, le classifiche di vendita.