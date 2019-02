Annuncio

Jennifer Lawrence è ufficialmente fidanzata! Quello che dapprima era sembrato un rumor è stato finalmente confermato alla sfilata di Christian Dior che si è tenuta oggi a Parigi. Jennifer è da qualche anno ambassador di Dior e quindi ha partecipato all’evento di Parigi al fianco di modelle del calibro di Cara Delevigne e Karlie Kloss. Per la sfilata ha scelto un semplice vestito grigio con una cintura nera che le accentuava la vita. Ma non è stato il suo outfit a fare colpo ma il suo anello di fidanzamento dal valore di 200 mila dollari.

Chi è il fidanzato di Jennifer?

Il fidanzato dell’attice di Hunger Games e Joy è Cooke Maroney. Al contrario di tutti gli ex dell’attrice Cooke non è una celebrità ma un gallerista d’Arte di successo di 34 anni.

I due si sarebbero conosciuti l’anno scorso tramite la migliore amica di Jennifer, Laura Simpson. Hanno iniziato a frequentarsi ufficialmente in maggio e da allora non si sono più lasciati. All’inizio di febbraio, secondo il pubblicista della Lawrence, lui avrebbe fatto la grande proposta in un ristorante e lei ha accettato. “Indossava un vestitino nero con i pois e sembrava felicissima della proposta” raccontano i testimoni oculari. Gli amici lo descrivono come un uomo a cui piace partecipare alle feste, in particolare se riguardano l’arte, ma ama comunque mantenere un basso profilo e non stare troppo al centro dell’attenzione. Questo anche per quanto riguarda i social network. Infatti il suo profilo Instagram è super privato e la sua amicizia riservata esclusivamente agli amici.

L’anello di fidanzamento

L’anello è un diamante da cinque carati nella forma chiamata tecnicamente “a smeraldo”. Secondo gli esperti, purezza, colore e taglio della pietra sono vicini alla perfezione rendendolo un diamante dal valore che si aggira intorno ai 200 mila dollari. La montatura è molto semplice in platino, creata appositamente per valorizzare al meglio la pietra e non rubarle in alcun modo la scena. Inoltre la pietra non è impreziosita da nessun piccolo diamante sul bordo della forma e questo rende il diamante un cinque carati tutto in una sola singola grande pietra. Pietre così sono molto rare al giorno d’oggi.

Jennifer Lawrence alla sfilata di Christian Dior sembrava splendente e più felice che mai.

Ha sorriso ai paparazzi e mostrato in tutte le foto il suo lato sinistro in cui era chiaramente visibile il grande diamante.