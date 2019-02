Annuncio

Il giorno di San Valentino, dopo aver passato la giornata con la fidanzata Khloe Kardashian e la loro piccola True Thompson, riempiendole di rose rosse, Tristan Thompson sarebbe andato a una festa a Los Angeles. Secondo testimoni oculari avrebbe passato l'intera serata insieme a Jordyn Woods, lasciandosi andare a baci ed effusioni fino alle 7 del mattino. Jordyn è una modella di taglie forti americana, diventata famosa per essere la migliore amica di Kylie Jenner (sorella per parte di madre di Khloe) con cui convive da ormai cinque anni.

Khloe avrebbe scoperto il tradimento solo il lunedì mattina e avrebbe deciso immediatamente di lasciare il fidanzato.

Khloe Kardashian conferma il rumor

Tutto il mondo dei social è rimasto più che sconvolto dalla notizia.

Nessuno si sarebbe aspettato un comportamento del genere da Jordyn, sopratutto per lo stretto rapporto che ha con le sorelle Kardashian, e molti giuravano fosse solo un falso rumor. È però la stessa Khloe, con la sua migliore amica Malika, a confermare sui social che si tratta della verità commentando nel profilo instagram di Gossip Hollywood Unlocked “STRONG FACTS”.

La famiglia Kardashian ha preso ora le distanze da Jordyn Woods, che consideravano una di loro, affermando che “non è più ben accetta”. In una situazione difficile si trova però Kylie che ha il cuore diviso tra la famiglia e la migliore amica. Fonti vicine all'imprenditrice dell'aazienda di trucchi Kylie Cosmetics dicono che sta pensando a come gestire la situazione.

Al momento Jordyn è totalmente dipendente da lei economicamente. Non solo Kylie provvede alle sue necessità ma le ha anche offerto gratuitamente una delle sue case in cui Jordyn vive da quando Kylie si è trasferita con il fidanzato Travis Scott e la piccola figlia Stormi, che ha da poco compiuto un anno. Se Kylie decidesse di rompere la sua amicizia con Jordyn, la modella perderebbe gran parte della vita glamour che Kylie le permette di vivere.

Non è la prima volta che Tristan tradisce Khloe

Già l’anno scorso, mentre Khloe era al nono mese di gravidanza, i paparazzi di Tmz avevano filmato Tristan Thompson mentre si trovava in un club con due modelle di Instagram in atteggiamenti piuttosto espliciti. Era poi stato seguito dai paparazzi mentre portava le due donne in un hotel.

I video sono diventati virali e Khloe a causa dello shock è finita in sala parto dove è nata True. Khloe aveva deciso di dargli una seconda chance per poter dare almeno una possibilità alla piccola True di avere una madre e un padre che vivono insieme come una vera coppia.

Tristan però ha tradito di nuovo la fiducia di Khloe e non con una ragazza qualsiasi ma con Jordyn Woods che la famiglia Kardashian considerava come una sorella. “Khloe più che triste è davvero molto arrabbiata. Non se lo sarebbe mai aspettato da parte di Jordyn” raccontano le amiche.

Khloe ha preso la decisione di eliminare dalla sua vita definitivamente sia Jordyn che Tristan, tranne esclusivamente per le cose che hanno a che fare con la figlia.