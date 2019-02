Annuncio

La fidanzata di Stefano Bettarini scoppia in lacrime dopo essersi persa in autostrada: Nicoletta Larini, che il grande pubblico ha avuto modo di conoscere per la sua partecipazione a Temptation Island Vip, ha postato delle stories in lacrime sul suo profilo Instagram ufficiale, con le quali spiegava ai suoi tantissimi sostenitori di essersi persa in autostrada e di non sapere più che strada prendere per ritornare nuovamente a casa, dopo la partecipazione in studio a Mattino 5, il talk show condotto tutti i giorni da Federica Panicucci su Canale 5.

La fidanzata di Bettarini si perde in autostrada e scoppia in lacrime sui social

Nel dettaglio, infatti, la giovane fidanzata di Stefano Bettarini stava tornando da Milano a Viareggio, dove vive stabilmente, quando si è persa in autostrada ed è subito andata nel panico.

La bella Nicoletta ha spiegato, in lacrime, ai suoi fan quello che era successo, rivelando loro che all'altezza di Bologna ha trovato un'incidente e di conseguenza è stata costretta a cambiare strada, ma da quel momento non ha saputo più ritrovare la strada per tornare a casa, al punto da finire a Novara (in Piemonte).

Insomma, momenti di grande paura per la baby fidanzata di Bettarini, che essendo da sola si è lasciata prendere dalla paura e dal panico, scegliendo così di fermarsi in un autogrill da dove poi ha allertato la Polizia, che le ha dato tutte le indicazioni necessarie per poter ritornare a casa, prendendo la strada giusta da percorrere. Una volta tornata a casa, la Larini ha scelto di cancellare tutte le stories che aveva postato sul suo profilo ufficiale Instagram, rassicurando i fan che tutto era andato nel verso giusto.

La nuova sfida di Stefano Bettarini all'Isola dei Famosi

Intanto il suo Stefano prosegue l'avventura sulle spiagge dell'Isola dei Famosi. Lo scorso mercoledì sera, però, l'ex marito di Simona Ventura è stato eliminato dal televoto: il pubblico lo ha fatto fuori, ma Stefano ha accettato la seconda sfida che gli è stata proposta dagli autori, ossia restare ancora in gara all'Isola che non c'è.

Una sfida che Stefano ha accettato molto volentieri e così abbiamo visto che sulla nuova isola ha trovato l'attore Kaspar Kapparoni, eliminato la scorsa settimana dal reality show, il quale come lui ha accettato di rimettersi in gioco e di provare ad affrontare questa nuova sfida, ancora più difficile rispetto a quella affrontata fino a questo momento.