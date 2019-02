Annuncio

Francesca Costa è l'orgogliosa madre di Nicolò Zaniolo, giovanissimo campione della Roma che si sta distinguendo sul campo grazie a delle prestazioni calcistiche al di fuori dell'ordinario. La donna è però recentemente salita agli onori delle cronache grazie agli scatti che pubblica sui propri profili social che l'hanno costretta ad alcune dichiarazioni per smentire le accuse di chi insinua che tali foto sminuiscano il suo ruolo di madre.

Le dichiarazioni social di mamma Zaniolo

Francesca Costa è diventata famosa insieme al suo campioncino. Nicolò grazie alle sue giocate sul campo, mamma Francesca per via delle foto che è solita condividere sul suo profilo Instagram e che hanno attirato le curiosità e qualche volta le malignità dei tifosi e dei commentatori.

Sotto tali scatti si possono leggere, infatti, insieme a normali messaggi, accuse pesanti e addirittura volgarità. Alcuni hanno accusato la donna di cavalcare l'onda mediatica createsi grazie all'esplosione calcistica del figlio per ottenere lei stessa la popolarità. La Costa ha prontamente replicato sul social spiegando di aver creato il suo profilo molto tempo fa, addirittura nel 2010, ben prima, insomma, che Zaniolo diventasse un piccolo prodigio. La donna si è mostrata anche piccata nei confronti dei giornalisti, scrivendo che molti di loro stanno inventando cose sul suo conto, sbagliando persino sul suo luogo di nascita, che non è Roma come da alcuni cronisti hanno riportato, ma La Spezia.

In ogni caso, insieme ai messaggi negativi, Francesca Costa ha ricevuto anche la solidarietà di molti utenti dei social e dei tifosi che stanno stigmatizzando le brutte polemiche nate intorno alla donna.

L'intervista alle Iene di Francesca Costa 'Quello che faccio non infastidisce mio figlio'

Francesca Costa e suo figlio Nicolò Zaniolo saranno ospiti del programma "Le Iene", in occasione della puntata che andrà in onda domenica sera. Anche in questa circostanza, grazie ad una intervista doppia tra madre e figlio, si affronterà il tema dei social di mamma Zaniolo. Nei giorni scorsi è infatti circolata anche la voce che il giocatore della Roma avesse chiesto a sua madre di limitare l'attivismo sui suoi social, ma la donna smentisce nettamente questa circostanza, spiegando invece che nella sua attività su internet non vi è nulla di strano, che non sta facendo nulla di male e che i suoi scatti non disturbano il giovane Nicolò.