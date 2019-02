Annuncio

Mercoledì 20 febbraio è stata trasmessa su Rai due la seconda puntata della fiction basata sulle vicende dell'unico commissario fantasma della televisione italiana, "La porta rossa 2". La Serie TV con Lino Guanciali e Gabriella Pession, infatti, è tornata anche questa settimana con un nuovo appuntamento pieno di colpi di scena e sorprese.

Filip, accusato di omicidio

Nella seconda puntata de "La porta rossa 2", la polizia ritrova il corpo dello spacciatore morto all'interno dell'ex fabbrica della visione di Cagliostro in cui sua figlia era in grave pericolo di vita. Dalle prime indagini sul luogo, gli investigatori deducano che l'unica persona che avrebbe potuto commettere l''omicidio quella sera è Filip.

A quel punto il giovane decide di chiamare Vanessa e chiederle aiuto, conquistando la sua fiducia. E così, nonostante sia convinta dell'innocenza di Filip, Vanessa decide lo stesso di indagare su di lui, per conoscere quale segreto nasconde e per quale ragione il giovane si trovava nell'ex fabbrica con la vittima. Inizia le sue ricerche frugando fra le cose di Filip, e vi trova sorprendentemente un quaderno del ragazzo morto, dove quest'ultimo vi annotava tutti i nomi dei suoi debitori. Scorrendo fra i nomi, Vanessa scopre che il padre di Filip doveva molti soldi allo spacciatore morto e comprende il motivo per cui il suo ragazzo è tornato indietro quella sera all'ex fabbrica. Nel quaderno comunque Vanessa non scopre soltanto l'elenco dei nomi sopra citati ma anche una nota in cui viene menzionato il libro rosso sul conte Cagliostro.

L'inopportuna rivelazione di Vanessa

Nel quarto episodio de "La porta rossa 2", Vanessa partecipa al processo per l'omicidio di Cagliostro in qualità di persona informata sui fatti, riuscendo inizialmente a dare una buona impressione di sé alla giuria presente in tribunale. Le cose precipitano poi, quando la giovane confessa ai presenti di essere una medium e di parlare con i morti e di conseguenza anche con Leonardo. La confessione di Vanessa le fa perdere credibilità agli occhi della giuria, annullando tutto ciò che la giovane aveva dichiarato precedentemente. Nel frattempo Cagliostro indaga sulla vita del padre di sua moglie, Elvio Mayer, riuscendo a scoprire un'importante segreto su di lui.

Il commissario, infatti, scopre che suo suocero è l'amante di Patrizia Durante, una donna appartenente ad una nota confraternita della città di Trieste.