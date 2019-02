Annuncio

Annuncio

Ieri sera tra gli ospiti della quarta puntata di C'è posta per te vi erano anche il capitano dell'Inter, Mauro Icardi e la sua compagna Wanda Nara, i quali si sono resi protagonisti di una sorpresa ad un fan speciale. Nel bel mezzo dell'ospitata televisiva, però, abbiamo visto che la sorella di Icardi ha cominciato ad inveire sui social contro la bella Wanda. Già in passato Ivana Icardi aveva puntato il dito contro la compagna del fratello, ritenendola la responsabile della crisi familiare che si era venuta a creare in casa.

C'è posta per te, l'attacco contro Wanda Nara dalla sorella di Icardi

Ieri sera dopo aver visto che Wanda Nara piangeva durante la partecipazione a C'è posta per te, Ivana non ha trattenuto la sua rabbia e sui social si è lasciata andare ad un durissimo sfogo nei confronti della donna.

La ragazza ha scritto su Instagram che su quelle poltrone di C'è posta per te dovevano esserci sedute lei, sua madre e i suoi fratelli per chiedere di rivedere Mauro e capire cos'è successo.

Advertisement

Ivana poi ha scritto che secondo lei Wanda non ha fatto altro che fingere nel momento in cui si è commossa durante il racconto della storia di questa famiglia, anche se il suo unico scopo sarebbe quello di apparire e quindi di stare di fronte ad una telecamera.

E poi ancora Ivana ha lanciato anche una sorta di appello a Wanda sui social, chiedendole di avvicinare Mauro alla sua famiglia e di non tenerlo lontano così come ha fatto nel corso degli ultimi tempi. Non è mancata la stoccata della ragazza in merito alle questioni di natura economica: 'Perché vedi solo i soldi, vero? La famiglia a te non te ne frega un ca... Spero che mio fratello apra gli occhi', ha scritto su Instagram.

'Pensi solo ai soldi e a te stessa', scrive la sorella di Icardi

Ivana Icardi ha poi rincarato la dose, tirando in ballo anche sua mamma e scrivendo che la donna starebbe soffrendo tantissimo per questa situazione familiare e per il fatto che sia costretta a stare lontana da suo figlio.

Advertisement

I migliori video del giorno

Ma a quanto pare alla Nara non interesserebbe più di tanto questa situazione. 'Spero che Dio ti dia un po' di empatia e non pensi solo ai soldi e a te stessa', ha chiosato la sorella del bomber dell'Inter nel suo messaggio postato in rete.

Come vi dicevamo, però, questa non è la prima volta che Ivana si scaglia contro la compagna di Mauro: qualche tempo fa è stata anche ospite in televisione da Barbara D'Urso, dove ha ribadito il suo dolore nel non poter avere dei contatti con il fratello.