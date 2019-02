Annuncio

Nonostante il festival della canzone italiana sia ormai finito le polemiche ancora non sono terminate. Le Iene hanno intervistato il vincitore di Sanremo e gli hanno chiesto di rispondere a Salvini e di mandare un saluto a Ultimo.

Mahmood intervistato da Le Iene

Non appena è terminato il Festival di Sanremo e il premio aggiudicato a Mahmood, Salvini ha commentato: "La canzone italiana più bella? Io avrei scelto Ultimo, voi che dite?". La critica, postata sulla pagina Facebook del ministro non è passata inosservata. Mahmood, però, non ha mai voluto entrare in polemica e in conferenza stampa ha detto: "Sono un ragazzo italiano al 100%, figlio di madre sarda e padre egiziano". Nella puntata di ieri sera del programma di Italia 1 Mahmood ha confermato la sua posizione e in merito al giudizio di Salvini ha detto: "Ci sta, la musica sono gusti personali".

Dopo però ha voluto intonare una canzone di Toto Cutugno, "L'Italiano", probabilmente per sottolineare in modo ironico la sua appartenza all'Italia: "Lasciatemi cantare, con la chitarra in mano...sono un italiano". Mentre Salvini non ha apprezzato la vittoria di Mahmood, la sua ex, Elisa Isoardi, ne ha elogiato la vittoria: "Mix di culture diverse genera bellezza" ha affermato la conduttrice de la Prova del Cuoco. Anche Fiorello ha appoggiato fin da subito il primo posto del cantante italo-egiziano, pubblicando questo post: "Chi vince ha vinto. Non dovrebbe interessare da dove viene, chi è la madre, il padre o il Paese d'origine". Tweet che la Isoardi ha apprezzato e condiviso su Twitter.

Mahmood, a parte le polemiche di natura politica, è stato al centro di un vero e proprio dibattito di natura tecnica.

Il sistema che lo ha eletto vincitore è stato preso di mira dal largo pubblico che, per il 46%, aveva votato per Ultimo. Il ragazzo romano, arrivato secondo, ancora adesso continua a non accettare la sconfitta.

Mahmood saluta Ultimo

In una delle conferenze stampa dopo Sanremo Ultimo, per riferirsi a Mahmood, lo ha definto "ragazzo". Termine che in molti hanno giudicato offensivo. Per questo motivo le Iene hanno chiesto al diretto interessato di mandare un saluto al cantante romano e Mahmood ha risposto: "Io non dico ragazzo, dico Ultimo. Ciao Ultimo", parole pronunciate con il sorriso e che non vogliono apparire polemiche.

In merito alla domanda dell'intervistatore, che gli ha chiesto se l'Italia sia un Paese razzista, lui ha risposto così: "Io sono cresciuto in una classe alle elementari dove c'erano bulgari, cinesi, egiziani e russi.

Per me questa è normalità, fa strano che non lo sia più".