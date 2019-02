Annuncio

Questa sera, in prime time su Canale 5, è andata in onda una nuova puntata dell'Isola dei Famosi, il reality show condotto da Alessia Marcuzzi che cambia nuovamente giorno di messa in onda, passando dalla domenica al mercoledì. In molti, però, hanno notato che dalla puntata di stasera fosse assente Alda D'Eusanio, tra le opinioniste di questa nuova edizione. Un'assenza che non è passata inosservata anche se contemporaneamente la D'Eusanio era presente su Rete 4, ospite nel programma di Piero Chiambretti.

L'assenza di Alda D'Eusanio all'Isola dei famosi: l'opinionista presente su Rete 4

Nel dettaglio, infatti, abbiamo visto che all'inizio di questa nuova puntata dell'Isola dei famosi, la Marcuzzi ha salutato Alba Parietti precisando che questa sera sarebbe stata da sola, dato che Alda non sarebbe stata al suo fianco nelle vesti di opinionista.

La conduttrice, però, ha precisato che la D'Eusanio sarebbe ritornata a partire dal prossimo mercoledì.

Eppure, facendo zapping su Rete 4, in molti hanno notato che la D'Eusanio fosse tra gli ospiti dell'ultima puntata di CR4 - La repubblica delle donne, il programma di prima serata condotto da Piero Chiambretti, di cui la D'Eusanio è stata una delle opinioniste fisse per tutta la durata di questa stagione.

A quanto pare, quindi, la D'Eusanio ha preferito prendere parte all'ultimo appuntamento di questa edizione del programma di Piero Chiambretti, tradendo così l'Isola dei famosi, dove potrà tornare a partire dalla prossima settimana nel suo ruolo di severa opinionista.

La nuova Isola dei famosi ancora in crisi dal punto di vista degli ascolti

Intanto, però, sembrerebbe che questa Isola dei famosi stia cominciando a 'perdere pezzi' lungo il percorso.

Il regista Roberto Cenci, che in queste settimane ha curato la regia del reality show di Alessia Marcuzzi, pare che abbia abbandonato il cast per dedicarsi a nuovi impegni professionali. Cenci, infatti, sarà il regista della nuova edizione di Ciao Darwin, il fortunato show di Paolo Bonolis che tornerà in onda da metà marzo su Canale 5.

Un'Isola dei famosi che settimana dopo settimana non riesce a conquistare il gradimento del pubblico da casa. La media della trasmissione, infatti, risulta essere di appena 2.6 milioni di spettatori a puntata, pari ad uno share del 13%. Numeri ben lontani da quelli delle passate edizioni dell'Isola che viaggiavano su una media del 20-22%.