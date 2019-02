Annuncio

Tra gli episodi clou dell'ultima puntata dell'Isola dei Famosi in onda su Canale 5 vi è sicuramente quello legato alla rovinosa caduta che ha visto come protagonista il Divino Otelma. Il nuovo concorrente del reality show è stato vittima della eccessiva esuberanza di Francesca Cipriani. Quest'ultima ha causato la caduta del mago, tra lo stupore dei presenti in studio, che successivamente è stato trasportato subito in infermeria per essere sottoposto ai dovuti accertamenti medici.

Il Divino Otelma sottoposto ad accertamenti dopo la caduta all'Isola

Il Divino Otelma stava affrontando una prova ricompensa a L'Isola dei famosi quando è stata vittima di questo incidente ad opera di Francesca Cipriani.

La bombastica gli ha dato una spinta decisamente molto forte che ne ha causato la caduta su una grata di legno. Il Divino ha così battuto la testa, ma per fortuna non ha perso i sensi.

La produzione, però, ha subito fatto intervenire il medico che in quel momento era presente in Honduras, il quale ha fatto in modo che il Divino Otelma venisse portato in infermeria e medicato dopo che gli era stato riscontrato un taglio sulla testa che ne aveva causato anche la fuoriuscita di un po' di sangue.

Nulla di preoccupante, però, dato che qualche minuto dopo Alvin ha rassicurato il pubblico de L'Isola dei famosi precisando che Otelma stava già meglio. Eppure stando alle ultime indiscrezioni, che arrivano a poche ore dalla messa in onda della terza puntata dell'Isola in onda il 3 febbraio su Canale 5, sembrerebbe che il Divino Otelma si trovi ancora in ospedale.

La Cipriani dispiaciuta per l'incidente

Chi ha avuto modo di seguire le ultime puntate del daytime dell'Isola in onda sulle reti Mediaset ha avuto modo di vedere che effettivamente Otelma non è ancora rientrato sulla spiaggia con il resto del gruppo e pare che si trovi ancora in ospedale sotto controllo dopo la rovinosa caduta che ha messo in bilico la sua partecipazione al reality show condotto da Alessia Marcuzzi.

Alvin, però, anche dai suoi canali social ha precisato che Otelma sta bene e che subito dopo la caduta era preoccupato per il fatto di non essere riuscito a portare a termine la prova che gli era stata affidata. Intanto Francesca Cipriani, la 'responsabile' dell'accaduto, ha ammesso il suo dispiacere e si è detta profondamente addolorata per quello che è capitato giovedì sera in diretta televisiva, riconoscendo le sue colpe.