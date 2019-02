Annuncio

Scoppia la passione sulle spiaggia dell'Isola dei Famosi 2019. Chi ha seguito gli ultimi appuntamenti del reality show Mediaset, condotto da Alessia Marcuzzi sa bene che tra le novità c'è stato l'arrivo in spiaggia di due nuovi naufraghi che hanno creato subito delle dinamiche alquanto interessanti ai fini della trasmissione. Stiamo parlando di Soleil Sorge, ex protagonista di Uomini e Donne, e Jeremias Rodriguez, fratello di Belen e Cecilia, già noto come concorrente al Grande Fratello Vip. Tra i due, dopo un 'timido' approccio iniziale, è scoppiata definitivamente la passione.

Scoppia la passione tra Soleil e Jeremias Rodriguez all'Isola dei Famosi

Nel dettaglio, infatti, le gossip news che arrivano dall'Isola dei Famosi rivelano che Soleil, dopo aver conquistato il titolo di leader della settimana, ha avuto la possibilità di trascorrere un giorno sull'Isla Bonita, godendo di diversi privilegi, tra cui un comodo letto per trascorrere la notte.

La bella Soleil ha deciso di condividere questo privilegio proprio con Jeremias Rodrguez.

Ed è proprio sulla spiaggia dell'Isla Bonita, che tra Jeremias e Soleil è scoppiata l'ardente passione, come testimoniano gli scatti che sono stati pubblicati sulle pagine di Vanity Fair. I due, infatti, si sono lasciati andare a baci super appassionanti e carezze, che lasciano intendere che tra di loro ci sia del tenero. I due hanno trascorso la notte insieme sull'Isla Bonita e i fan dell'Isola sono curiosi di scoprire se siano andati oltre i baci.

Per sapere qualche dettaglio in più, non ci resta che attendere la messa in onda della prossima puntata dell'Isola dei Famosi, che vedremo in onda mercoledì sera in prime time su Canale 5.

I sospetti su Soleil e Jeremias all'Isola dei Famosi

Tuttavia, nel corso delle ultime ore, sono emerse delle indiscrezioni non proprio positive su Jeremias e Soleil. In particolar modo, l'opinionista Roger Garth, intervenuto in diretta a Pomeriggio 5, ha dichiarato che il fratello di Belen, durante una cena milanese pre-partenza per l'Isola dei Famosi, sembri aver rivelato a degli amici di voler essere il primo naufrago a consumare sull'Isola e, quindi, di avere un piano da portare avanti. Di Soleil, invece, si dice che sia stata 'indirizzata' dalla sua agenzia affinché portasse scompiglio sull'Isola. Insomma per scoprire se il flirt tra i due sia realmente studiato a tavolino non ci resta seguire i prossimi aggiornamenti.