Pioggia di critiche ieri sera all'Isola dei Famosi 2019, dove ci sono state anche le accuse di Paolo Brosio nei confronti della produzione del reality show di Canale 5. Nel dettaglio, infatti, abbiamo visto che il giornalista durante il momento delle nomination all'interno della palapa ha puntato il dito contro alcune atteggiamenti poco chiari che sarebbero avvenuti in occasione dell'ultima prova leader, dove la bella Soleil Sorge è stata incoronata vincitrice della settimana portandosi a casa il titolo ambito da tutti i naufraghi.

I sospetti di Paolo Brosio contro la produzione dell'Isola dei famosi

Sta di fatto che ieri sera nel bel mezzo della puntata, Paolo Brosio ha fatto presenti i suoi dubbi sullo svolgimento della prova leader della scorsa settimana, mettendo in evidenza quelle che sono state delle vere e proprie incongruenze nel meccanismo di gioco.

Nel dettaglio, infatti, il giornalista ha sottolineato che nel momento in cui c'è stata la prova del fuoco, la fiamma di Aaron era molto più vicina al concorrente mentre quella di Soleil era decisamente più distante dalla concorrente e questo le avrebbe permesso di resistere per un maggior numero di secondi e di portarsi a casa il titolo di leader della settimana.

'Il fuoco a lei arrivava molto tempo dopo', ha dichiarato ieri sera in diretta tv Paolo Brosio durante il confessionale con la Marcuzzi, aggiungendo poi che Aaron sarebbe stato 'vessato' fin dai primi secondi di questa prova. 'Mi auguro per negligenza di chi azionava la macchina', ha dichiarato Paolo Brosio, lanciando così la sua frecciatina e le sue accuse alla produzione.

La reazione di Alessia Marcuzzi alle 'accuse' di Brosio

Immediata la reazione di Alessia Marcuzzi, la quale ha detto a Paolo di aver fatto bene a sottolineare e a rimarcare questo episodio in diretta, aggiungendo però che lei non conosceva assolutamente Soleil prima dell'inizio dell'Isola dei famosi e quindi da parte sua non c'è alcun tipo di favoritismo nei confronti dell'ex protagonista di Uomini e donne. Secondo la Marcuzzi, il fuoco sembra a diversa distanza tra i due concorrenti, perché ci sarebbero delle angolazioni diverse delle telecamere.

Va detto, però, che questa polemica riguardante la prova del fuoco che ha visto protagonisti Aaron e Soleil, era stata già portata in auge da Striscia la notizia e prima ancora da alcuni siti web di gossip che l'avevano riportata e sottolineato il fatto che il giovane figlio di Brigitte Nielsen fosse stato messo in difficoltà durante la prova settimanale.