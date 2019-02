Annuncio

Il clima all'Isola dei Famosi comincia a farsi bollentE, complice anche l'arrivo di Jeremias Rodriguez e Soleil Sorgè, i quali hanno un po' scombussolato il gruppo, portando una ventata di aria fresca e lasciando che si infiammasse anche il gossip. Da quando sono arrivati, infatti, Jeremias e Soleil sono sempre più vicini e trascorrono moltissimo tempo assieme, al punto che gli altri naufraghi hanno subito ipotizzato che tra i due potesse esserci del tenero. Come se non bastasse, nel corso dell'ultima puntata di Pomeriggio 5 è venuta fuori una confessione decisamente piccante su Jeremias, il quale avrebbe fatto una scommessa circa la sua avventura sull'isola.

Jeremias e Soleil sempre più vicini e lui vorrebbe consumare in Honduras

Come vi dicevamo, Soleil e Jeremias hanno trascorso moltissimo tempo assieme in Honduras: tra i due sembra essere nato un bel feeling che ha già fatto storcere il naso agli altri naufraghi, i quali hanno ipotizzato che potesse essere dovuto alla voglia di mettersi in mostra.

Ieri poi, nel corso della diretta di Pomeriggio 5, Roger Garth si è lasciato andare a una confessione piccante, rivelando che poco prima della partenza per l'Isola dei famosi, Jeremias avrebbe fatto una cena a Milano, dove avrebbe rivelato che il suo obiettivo principale è quello di consumare all'Isola dei famosi.

A quanto pare, infatti, il fratello di Belen e Cecilia avrebbe fatto una vera e propria scommessa, promettendo ai suoi amici che sarà il primo naufrago dell'Isola che avrà un rapporto sessuale, nonostante la fame e il crollo fisico cui vanno incontro gli isolani. A quel punto, però, la D'Urso ha subito ripreso il suo opinionista, dicendogli che non sarebbe il primo dato che in passato ci sarebbero stati già altri "rapporti intimi" all'Isola dei famosi.

Crescono gli ascolti dell'Isola dei famosi, che sfiora i 3 milioni di spettatori

In attesa di vedere come si evolverà il rapporto tra Jeremias e Soleil, vi diciamo che gli ascolti dell'ultima puntata del reality show condotto da Alessia Marcuzzi sono un po' cresciuti rispetto alle scorse settimane. Mercoledì sera, infatti, l'Isola dei famosi è stata seguita da una platea di oltre 2.8 milioni di spettatori, pari ad uno share che ha superato la soglia del 17% con picchi di oltre il 22% durante la messa in onda. Un rialzo di oltre quattro punti percentuali per il reality show che anche per le prossime settimane di programmazione verrà trasmesso sempre di mercoledì.