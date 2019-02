Annuncio

Si spengono i riflettori sul Festival di Sanremo 2019 e ieri sera c'è stata la tanto attesa proclamazione del vincitore assoluto di questa edizione. I tre artisti che si sono giocati il tutto per tutto al duello finale sono stati Mahmood, Il Volo e Ultimo ma ad avere la meglio è stato il giovane cantante italo-egiziano Mahmood che ha conquistato la vittoria grazie al sostegno delle giurie di qualità. Una vittoria che tuttavia non è piaciuta a tutti, dato che il vice-premier Matteo Salvini ha subito polemizzato sui social, affermando di non essere entusiasta di questa vittoria.

Sanremo 2019, la vittoria di Mahmood che spiazza tutti

Nel dettaglio abbiamo visto che Mahmood, contrariamente a tutte le aspettative e ai pronostici delle ultime ore, è riuscito a sconfiggere il super-favorito di questo Sanremo 2019, Ultimo.

Il vincitore del Festival, come vi dicevamo, è stato ampiamente supportato dalle due giurie tecniche di questa edizione meno dal pubblico da casa che lo ha premiato con solo il 14% delle preferenze.

Situazione diversa, invece, per Ultimo che ha conquistato oltre il 46% delle preferenze dal televoto ma ha accumulato una percentuale decisamente inferiore dalle due giurie tecniche di questo Festival di Sanremo. Terza posizione, invece, per i tre ragazzi de Il Volo che in passato sono stati già proclamati vincitori della kermesse musicale. Nel momento in cui c'è stata la proclamazione del vincitore del Festival di Sanremo 2019 lo stesso Mahmood è apparso abbastanza 'scioccato' e del tutto incredulo del fatto che fosse riuscito ad avere la meglio al duello finale e a conquistare il premio più ambito della competizione canora.

La critica di Matteo Salvini dopo la vittoria di Mahmood

Ma la vittoria di Mahmood non è piaciuta proprio a tutti, in primis al vice-premier Matteo Salvini che ieri sera ha twittato dei messaggi in diretta subito dopo la proclamazione del vincitore finale. 'Mahmood... mah... La canzone italiana più bella? Io avrei scelto Ultimo', ha scritto Salvini sui social postando una foto di Mahmood che nel frattempo veniva proclamato vincitore. Immediatamente si sono scatenati i commenti sotto al post di Matteo Salvini e in moltissimi hanno ammesso di essere d'accordo con il Ministro dell'Interno e che avrebbero voluto assistere alla premiazione di Ultimo oppure a quella di Loredana Bertè, considerata la vincitrice morale di questo 69° Festival di Sanremo.