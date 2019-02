Annuncio

La puntata odierna del trono over di Uomini e donne è stata davvero movimentata. Nel caso specifico è continuato il dibattito in merito alla querelle che vede protagonisti Claire e Gian Battista. Da un filmato, mostrato nel corso della puntata di ieri, è emerso che il piemontese e la dama erano d'accordo e che, in buona sostanza, hanno preso in giro il programma e tutti i telespettatori. Dopo aver trattato con le pinze l'argomento, la padrona di casa Maria De Filippi ha cacciato Claire dallo studio e dal programma dicendo: "Se anche volesse rimanere, io non ci tengo".

La redazione di Uomini e Donne smaschera Claire e Gian Battista

Nel corso della puntata di ieri pomeriggio del trono over di Uomini e Donne è scoppiato il caos.

Claire e Gian Battista sono stati scoperti in seguito ad una segnalazione anonima inviata a Gianni Sperti. Una fan della trasmissione ha mandato un filmato nel quale era ripresa una conversazione tra i due nei corso della quale si mettevano d’accordo in merito a quanto dire e come comportarsi in puntata.

Dopo aver mostrato il filmato al pubblico, Maria De Filippi ha fatto entrare in studio i diretti interessati. I due, ignari di tutto, hanno dovuto fare i conti con quanto accaduto e con l'opinione di tutti i presenti in studio. Il loro atteggiamento è stato notevolmente criticato. Gian Battista almeno ha mostrato pentimento a differenza della donna. L'uomo, infatti, ha ammesso di aver ricevuto delle dritte da Claire in merito a come comportarsi in puntata. Si è scusato con il pubblico e con la padrona di casa ed ha detto che avrebbe lasciato, ovviamente, la trasmissione.

La dama esclusa dalla trasmissione

Di tutt'altra opinione è stata, invece, Claire. La donna, infatti, ha continuato ad arrampicarsi sugli specchi dicendo che la redazione avesse montato un filmato ad hoc, una farsa, per mettere in cattiva luce i protagonisti.

Successivamente ha poi manifestato la volontà di rimanere in trasmissione per conoscere Umberto. A questo punto la padrona di casa, Maria De Filippi, non ce l'ha più fatta ed ha detto: "Se anche Claire volesse rimanere, io non ci tengo". Subito dopo il pubblico ha dato luogo ad una vera e propria standing ovation, con tanto di cori che intonavano un chiaro e diretto "Fuori".

Dopo un po' Gian Battista si è alzato ed è andato a salutare la padrona di casa mentre Claire ha continuato a stare seduta. Maria De Filippi, allora, l'ha cacciata dallo studio avvicinandosi a lei e tendendole la mano per liquidarla. Claire sorprendentemente incredula ha detto: "Vado via?" E la padrona di casa ha annuito.