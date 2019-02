Annuncio

Intervistata dal settimanale "Oggi", Maria De Filippi ha espresso le proprie opinioni sui programmi che si stanno dando battaglia in questo ultimo periodo in televisione. In particolare, la Queen Mary ha parlato dei bassi ascolti di Adrian e dell'Isola dei Famosi, mentre ha escluso le voci di un suo approdo a Rai Uno.

Maria De Filippi commenta il programma di Adriano Celentano

Maria De Filippi è indubbiamente uno dei volti più amati in Italia. La conduttrice che ogni sabato sfiora il 30 % di share con "C'è posta per te", il people show di Canale 5, ha rilasciato una lunga intervista al settimanale "Oggi" per parlare delle trasmissioni più in voga di questo ultimo periodo in televisione.

Scendendo nel dettaglio, la presentatrice di 'Uomini e Donne' ha detto di aver condiviso la scelta di Pier Silvio Berlusconi di mandare in onda Adriano Celentano ed il suo cartone animato, in quanto è un evento eccezionale ed imperdibile.

Inoltre ha detto che è già un miracolo che abbia collezionato un buon share, visto che il pubblico è totalmente disabituato a tale spettacolo. Del parere contrario è stato il marito Maurizio Costanzo, che ha imputato al molleggiato mancanza di umiltà a differenza dello show di Albano "umile e non presuntuoso".

De Filippi parla dell'Isola ed esclude di rifare il Festival di Sanremo

Durante l'intervista ad "Oggi", De Filippi ha parlato anche del flop dell'Isola dei Famosi, il reality show condotto da Alessia Marcuzzi su Canale 5. Nel dettaglio, la conduttrice bionda ha detto di essere sicura che gli ascolti del programma si rialzeranno nelle prossime puntate, a patto che la trasmissione ritorni allo spirito originale.

Poi ha smentito il suo passaggio in Rai dopo che era stata vista aggirarsi nei corridoi di Viale Mazzini. A tal proposito, la donna ha precisato di aver incontrato Teresa De Santis, la direttrice di Rai Uno, per prendere un caffè e per parlare di un progetto che riguarda la lotta alla violenza sulle donne. Infine ha parlato della sua esperienza al Festival di Sanremo, assicurando che non lo farebbe mai più.

Maria De Filippi, nel frattempo, è al centro del Gossip per delle dichiarazioni sorprendenti di Alfonso Signorini sul suo rapporto con Maurizio Costanzo. Il direttore del settimanale Chi, infatti, ha rivelato a 'Cr4 – La Repubblica delle Donne', il programma di Piero Chiambretti su Rete 4 che la coppia dorme in camere separate da ben 24 anni, sebbene si amino alla follia.