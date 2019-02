Annuncio

Il settimanale "Oggi" ha dedicato la sua ultima copertina a Maria De Filippi, in vista dell'imminente ritorno in prima serata di Uomini e donne (il debutto è previsto per venerdì 15 febbraio). La conduttrice ha svelato per la prima volta cosa faranno Gemma Galgani e Giulia De Lellis nel programma, ma si è anche sbilanciata sui dati di ascolto che si aspetta di ottenere contro Sanremo Young.

La De Filippi svela: 'U&D al venerdì sera perché non c'erano alternative'

Sono tantissimi gli argomenti che ha affrontato Maria De Filippi nel corso dell'intervista che ha rilasciato ad "Oggi": dai flop di Adrian e l'Isola dei Famosi, al suo ipotetico sbarco in Rai, dal Festival di Sanremo alla versione serale di Uomini e Donne. È proprio quest'ultimo tema che vogliamo approfondire, perché la conduttrice ha svelato alcuni particolari inediti del programma che ha pensato di dedicare alle scelte dei tronisti attualmente in carica.

Al giornalista che le chiedeva cosa si aspetta in termini di ascolti dalle puntate in prime time che saranno trasmesse su Canale 5 a partire da metà febbraio, la presentatrice ha detto: "Farei i salti di gioia se lo speciale, che non ha una conduzione ma è basato solo sul montaggio, facesse il 15/16% di share".

La moglie di Costanzo ha spiegato che il suo show si scontrerà con Sanremo Young di Antonella Clerici, che considera una collega corretta e un avversario leale, e che la data scelta da Mediaset per la messa in onda del serale di U&D è quella del venerdì perché non c'erano altre alternative valide nel palinsesto. Il format che Rai Uno dedica alle giovani voci, tornerà con la sua seconda edizione proprio il 15/02 con una giuria di esperti niente male: tra tutti spicca sicuramente la chiacchierata Belen Rodriguez.

Svelato il ruolo di Gemma e Giulia al serale di Uomini e Donne

Oltre a fare i pronostici sullo share che si aspetta di raggiungere con i tre speciali in prima serata di Uomini e Donne, Maria De Filippi ha fornito altre interessanti anticipazioni sul programma che sta per partire su Canale 5.

La conduttrice, che non comparirà mai in queste puntate, ha svelato che sarà Teresa Langella la prima tronista a fare la sua scelta nel castello; dopo di lei, toccherà a Lorenzo Riccardi, Luigi Mastroianni e Ivan Gonzalez.

Nel cast del format pensato per le feste di fidanzamento dei protagonisti del Trono Classico, figurano due amatissimi volti storici della trasmissione: Giulia De Lellis e Gemma Galgani. La De Filippi ha anticipato cosa faranno l'influencer e la dama del Trono Over nel programma: la prima si occuperà dei look di tronisti e corteggiatori, la seconda sarà la consigliera di chi sta per prendere la sua decisione finale.