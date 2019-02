Annuncio

Annuncio

Grandi emozioni ieri sera nel corso della quarta puntata di C'è posta per te, il consolidato people show ideato e condotto da Maria De Filippi, leader assoluto dal punto di vista egli ascolti del sabato sera. Tra le tante storie che sono state raccontate nel corso dell'appuntamento di ieri, vi è anche quella di Alessandra e Andrea, due giovani ragazzi i quali si trovano a vivere una situazione decisamente precaria dal punto di vista economico.

Il giovane Andrea trova lavoro grazie a C'è posta per te

Andrea ha soli 22 anni ma con Alessandra ha affrettato i tempi, i due infatti sono già genitori di due bambini: il ragazzo, però, ha confessato alla De Filippi di essere senza Lavoro, ammettendo che hanno dovuto fare i conti con tantissimi problemi data la famiglia da mantenere.

Il ragazzo ha così chiesto aiuto alla De Filippi per fare una sorpresa alla sua amata, grandissima fan di Claudio Amendola, accorso in studio per regalare ad Alessandra una serata spensierata.

Advertisement

Una storia che ha subito commosso i presenti in studio ma che sul web ha anche diviso l'opinione pubblica. In molti, infatti, hanno puntato il dito contro la coppia, ribadendo che data la loro precarietà dal punto di vista economico, dovevano pensarci bene prima di mettere al mondo due bambini.

Ma il colpo di scena di questa storia è arrivato nel momento in cui Maria De Filippi ha confessato ad Andrea che c'era una gran bella notizia per lui. La conduttrice, infatti, lo ha messo al corrente del fatto che un imprenditore, dopo aver ascoltato la sua storia, profondamente colpito, ha deciso di offrirgli un posto di lavoro. E così in seguito alla partecipazione a C'è posta per te, Andrea ha conquistato anche un contratto a tempo indeterminato. Il ragazzo non ha trattenuto le lacrime e ha sussurrato un timido: 'Grazie di tutto' alla conduttrice.

Advertisement

I migliori video del giorno

La De Filippi ancora regina indiscussa del sabato sera con C'è posta per te

Tra i momenti clou di questa nuova puntata di C'è posta per te, anche l'assenza prolungata della De Filippi, la quale ad un certo punto ha abbandonato lo studio della sua trasmissione per risolvere una crisi familiare dietro le quinte. Nonostante i cinque minuti di 'vuoto televisivo', durante i quali è stato inquadrato il tunnel che porta nel backstage del programma, C'è posta per te ha confermato la sua leadership indiscussa dal punto di vista degli ascolti, arrivando a toccare la soglia del 29% di share contro il 16.50% registrato da Ora o mai più su Raiuno.