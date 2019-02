Annuncio

Non accenna a placarsi la polemica sull'insulto sessista che l'ormai ex consigliere comunale della Lega Massimiliano Galli ha rivolto ad Emma Marrone tramite il suo profilo Facebook. Dopo aver saputo che il politico è stato espulso dal partito e dopo aver sentito lo sfogo tra le lacrime della cantante ad Ancona, è toccato a Matteo Salvini dire la sua su questa incresciosa vicenda che lo vede coinvolto seppur indirettamente. Il vice Premier ha definito come "un'idiozia" quello che è stato detto contro l'artista salentina, ed ha parlato della possibilità di andare a vederla dal vivo durante uno dei suoi prossimi concerti.

Salvini dalla parte di Emma dopo l'insulto del consigliere Galli

Sono passati un bel po' di giorni da quando Emma Marrone ha urlato "Aprite i porti" durante il concerto di Eboli; questa semplice frase, però, continua ad alimentare una polemica senza fine tra la cantante e alcuni esponenti politici.

Risale a poco più di 24 ore fa, per esempio, il commento sessista che è costato a Massimiliano Galli l'espulsione dalla Lega Umbria, della quale era consigliere comunale. "Faresti meglio ad aprire le tue cosce e a farti pagare, per esempio", è questo l'insulto sessista che l'uomo ha scritto su Facebook poco prima che chi di dovere prendesse seri provvedimenti nei suoi confronti.

A poche ore dalla diffusione sul web del video in cui la cantante pugliese si è sfogata, tra le lacrime, nel corso del live che ha tenuto ad Ancona, sono arrivate le parole di Matteo Salvini su questa vicenda che sta facendo tanto discutere. Interpellato dalla stampa sull'espressione ingiuriosa che ha usato un leghista contro la vincitrice di Amici, il vice Premier ha fatto sapere: "Lui ha detto un'idiozia". "Se avrò tempo, spero di riuscire ad andare ad un concerto di Emma", ha concluso il massimo esponente della Lega.

Nonostante l'artista si sia palesemente schierata contro la sua politica protezionista e si sia detta a favore dell'accoglienza dei migranti nel nostro Paese, Salvini ha preso le distanze dall'offesa che Galli le ha rivolto, anzi si è detto pronto ad andare a vederla dal vivo.

Emma emoziona tutti a C'è posta per te

Mentre sul web non si parla che della sua frase "Aprite i porti", Emma Marrone ha partecipato alla puntata di C'è posta per te trasmessa sabato 24 febbraio su Canale 5. La cantante è stata chiamata da Maria De Filippi per fare una sorpresa a Claudio ed Enrico, due ragazzi diversamente abili che sono fan sfegatati della 34enne da tantissimo tempo.

Giocando sulla poca disponibilità dei due ospiti di regalare dei loro oggetti personali, la cantante per l'ennesima volta ha dimostrato grande umanità e sensibilità nei confronti di chi aveva di fronte.

Dopo aver abbracciato i suoi sostenitori, la vincitrice di Amici li ha presi per mano ed ha cantato il singolo Mondiale assieme a loro; ad un certo punto del brano, la Marrone ha dato un bacio sulle labbra sia ad Enrico che a Claudio.

Il pubblico ha apprezzato tantissimo il comportamento di Emma su Canale 5, e lo ha sottolineato con migliaia di complimenti che ha voluto far arrivare alla cantautrice tramite i social network.