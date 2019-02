Annuncio

Kate Middleton [VIDEO] sarebbe arrivata di nuovo a piangere per le critiche della cognata Meghan Markle. A causare il suo stato d'animo sarebbero state le dichiarazioni della Duchessa del Sussex riguardo i metodi educativi da lei scelti. Secondo la Markle, infatti, i figli della cognata sarebbero stati lasciati soli troppo spesso e non starebbero seguendo un'alimentazione adatta alla loro età.

Le dichiarazioni di Meghan Markle e la reazione di Kate Middleton

Lady Middleton è stata sorpresa di nuovo in lacrime mentre, uscendo da Palazzo, si stava recando presso casa della madre Carole per celebrare il suo compleanno. Secondo quanto dichiarato dal sito New Idea, le lacrime della Duchessa di Cambridge sarebbero state causate dalle parole pronunciate dalla cognata Meghan Markle riguardo l'educazioni dei suoi tre figli: George, Charlotte e Louis.

Secondo la Markle, infatti, i figli di Lady Middleton passerebbero troppo tempo insieme alla tata Maria Borrallo e verrebbero lasciati soli troppo spesso a causa degli impegni di Corte. Secondo i media, Lady Markle per non far crescere i suoi figli allo stesso modo della cognata, è disposta perfino ad estromettere il marito Harry dalla loro educazione.

Sempre secondo le fonti del sito New Idea, Lady Markle avrebbe stilato una lista di cose che non approva nell'educazione dei figli di Lady Middleton. Tra i molti punti negativi, emerge anche una sua avversione verso il tipo di alimentazione proposta ai bambini. La Duchessa ha, infatti, dichiarato che non permetterà ai propri figli di scegliere cosa mangiare e farà in modo di insegnare loro ad accettare ciò che verrà loro proposto.

Kate Middleton, lacrime anche in passato a causa della cognata

Già lo scorso gennaio, secondo i media, la Duchessa di Cambridge Kate Middleton avrebbe versato lacrime a causa della cognata Lady Markle. Si sarebbe dispiaciuta per la tensione creatasi tra suo marito William e il fratello Harry per colpa di Meghan. Quest'ultima sarebbe, infatti, invidiosa del rapporto tra i due fratelli della famiglia reale e, pur di dividerli, sarebbe disposta a tutto. Secondo alcune indiscrezioni, William e Harry avrebbero già iniziato a discutere a maggio dell'anno scorso, quando il Duca di Cambridge ha cominciato a manifestare dei dubbi nei confronti della futura cognata Lady Markle. Non ci resta che attendere per scoprire i prossimi sviluppi.