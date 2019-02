Annuncio

La performance agli Oscar di Shallow di Lady Gaga e Bradley Cooper, protagonisti del film candidato A Star is Born, anche a distanza di quattro giorni non smette di creare polemiche nel mondo del Gossip. Inizialmente è stato il mondo dei social a dividersi fra coloro che sognano di vedere la coppia Gaga-Bradley ufficialmente insieme (tantop che molti fan speravano in un bacio tra i due durante la performance), e quelli che invece si schierano con la coppia Bradley- Irina, cioè la compagna con cui l’attore condivide anche una figlia di un anno e mezzo. Ora però anche lo star system ha deciso di esprimere la propria opinione.

Mel B contro Lady Gaga: non è stata rispettosa nei confronti di Irina

Mel B, famosa componente delle Spice Girls, difende pubblicamente la compagna di Bradley e top model Irina.

“Lady Gaga ha mancato di rispetto a Irina, la performance non mi è piaciuta perché mi sono sentita a disagio per lei” aggiunge poi “Gaga ha rotto il codice che c’è tra noi donne e la performance era troppo sensuale”. Molti altri dello star system hanno supportato la visione di Mel B. Molti si sono sentiti a disagio nel vedere Lady Gaga e Bradley Cooper così in sintonia sul palco proprio davanti agli occhi di Irina che sedeva in prima fila. Irina, dopo la performance si è congratulata sorridente, senza dare idea di essere disturbata da ciò che aveva visto e si è poi seduta in mezzo tra i due protagonisti di A Star is Born. Solo due giorni dopo, stanca di vedere i continui commenti di persone e fan che sognavano di vedere Gaga e Bradley insieme anche nella vita reale ha smesso di seguire la cantante su Instagram.

Lady Gaga mette in chiaro che Bradley Cooper è solo suo amico

Ieri, 27 febbraio, Gaga è stata invitata come ospite allo show americano di Jimmy Kimmel e in quell'occasione ha dichiarato che tra lei e Bradley Cooper c’è solamente pura amicizia e di non avere nessun secondo fine. “Non ascoltate i social media. Sono la toilette di Internet. Sì, nella performance avete visto amore perché è quello che volevamo far vedere. È una canzone d’amore”. Il conduttore ha poi continuato dicendo che la chimica tra loro sembrava davvero reale. La cantante ha alzato gli occhi al cielo “Bhe se tutto il mondo crede che siamo veramente innamorati vuol dire che siamo stati dei bravi attori. Abbiamo fatto le prove per un intera settimana e Bradley stesso è stato il coreografo”.

Lady Gaga ha cercato di mettere in chiaro la cosa anche nella caption della foto in cui ringrazia Bradley Cooper “Niente è stato piu speciale di condividere la serata degli Oscar con un grande amico e un talentuoso artista".