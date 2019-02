Annuncio

Mercedesz Henger e Lucas Peracchi non formerebbero più una coppia. Stando alle prime indiscrezioni, sembra che i due giovani non si siano lasciati nel migliore dei modi, con l'ex naufraga dell'Isola dei Famosi che in queste ore si è resa protagonista di un duro sfogo sui social network che potrebbe essere rivolto proprio al modello piacentino.

La relazione tra Mercedesz e Lucas sembrava andare a gonfie vele, infatti in diverse occasioni il loro era apparso come un legame indissolubile. Addirittura la 27enne aveva presentato il compagno alla famiglia. A distanza di pochi pochi mesi, però, la situazione potrebbe essere precipitata: la figlia di Eva Henger di recente ha pubblicato una Instagram Stories dai toni piuttosto accesi: "Non ho bisogno di cancellare vecchie foto dal mio profilo.

Non ho bisogno di cancellare prove del mio passato. Ma cancello comunque te dalla mia vita". Infine ha aggiunto un ringraziamento sarcastico al suo destinatario per averle fatto capire chi fosse realmente.

Ricordiamo che la giovane non ha menzionato direttamente Peracchi, e che ad oggi nessuno dei diretti interessati ha ufficializzato la fine della relazione. Il sospetto che si sia consumato un addio nasce proprio dalle dichiarazioni rilasciate dall'ex concorrente dell'Isola dei Famosi. Al contempo non si può escludere a priori che le frecciatine velenose lanciate dalla ragazza possano essere dirette ad una persona diversa dall'ex tronista di Uomini e Donne. Ad ogni modo, per avere ulteriori delucidazioni sulla vicenda, sarà necessario attendere i prossimi aggiornamenti e, chissà, proprio una replica da parte di Lucas.

Lucas e Mercedesz: l'incontro a Capri

La relazione tra Lucas Peracchi e Mercedesz Henger sembrava una di quelle storie che potesse perdurare nel tempo, nonostante lo scetticismo iniziale da parte dell'opinione pubblica. La notizia della liaison in corso fu diffusa in anteprima da "361 Magazine". Stando alle informazioni riportate dalla rivista online di Alfonso Signorini, i due si erano conosciuti durante una manifestazione tennistica, il Vip Champion, che si tiene ogni anno nella suggestiva cornice di Capri.

Ricordiamo che Lucas è diventato famoso per aver partecipato a Uomini e Donne, ma la sua esperienza al dating-show di Mediaset non è finita bene, accusato di essersi accordato in segreto con una corteggiatrice.

Peracchi, inoltre, è reduce da un matrimonio lampo con Silvia Corrias. Mercedesz Henger, invece, si è fatta conoscere al grande pubblico durante la sua partecipazione all'Isola dei Famosi 2016.

La coppia, in questi mesi, ha rilasciato diverse interviste nelle quali si è sempre scambiata parole di affetto e amore. La figlia di Eva Henger, ad esempio, ha sempre affermato di non essersi mai sentita così bene accanto a un uomo, mentre il modello emiliano ha più volte sottolineato come la giovane sia diversa e decisamente migliore rispetto a come appare in televisione.